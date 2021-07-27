Названы признаки надвигающегося инфаркта

Болезни сердца являются самой распространенной причиной смерти в мире и возглавляют эту статистику уже много лет. В том числе и потому, что люди часто не замечают проявление опасных признаков заболеваний.

Как пишет "Профиль", на проблемы могут указывать ряд вполне заметных проявлений. В частности, надвигающийся инфаркт можно распознать, заметив одышку, боль за грудиной, слабость и повышенную потливость, информирует UAINFO.org.

Бывают также предынфарктные признаки, которые мало у кого ассоциируются с болезнью сердца. Например, болезненные ощущения в плече, челюсти или шее, а также изжога, вздутие и проблемы с речью. Конечно, такое недомогание может быть не связано с заболеванием сердца, однако иногда лучше перестраховаться и обратиться к специалисту.

При этом главными рисками является возраст и ряд других факторов. Так, в зоне риска находятся женщины старше 50 лет и мужчины старше 45. Также это наследственность, высокий уровень холестерина и сахара, гипертония, курение, ожирение и сидячий образ жизни.

Те, у кого наблюдается сразу комплекс этих причин, рискуют стать жертвой инфаркта больше остальных.

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