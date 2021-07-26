Запрет на черные машины, перекусы за рулем и вождение в халате: автомобильные "нельзя" из разных стран мира

Все страны разные, и законы в них тоже. Иногда они граничат с совершенной нелепостью, а порой указывают на важные культурные ценности, которые могут отличаться от наших собственных.

Как информирует UAINFO.org, автомобильные правила со всего света собрал портал Novate.

В Туркменистане водители не могут выбирать цвет своих автомобилей. Их президент Гурбангулы Бердымухамедов выбирает за них. После запрета на ввоз черных машин в Туркменистан «неправильные» машины конфисковывались полицией, потому что, по мнению президента страны, вокруг которого вырос культ личности, они не приносят удачу - на это способны лишь белые авто.

Бердымухамедов - вообще известный любитель белого цвета, живущий в белом дворце и путешествующий в белых лимузинах. Его цветовые пристрастия создали огромную финансовую нагрузку на владельцев черных машин, которых вынудили заплатить за их перекраску в серебристый или белый цвет. Единственные, кто остались довольны, - малярные мастерские: новые правила помогли им зарабатывать вдвое больше, чем обычно. Федеральный приказ немедленно поднял цены в местных автомастерских с 500 долларов за полную перекраску до 1000. И это в стране со средней зарплатой в 300 долларов.

Хотя последнее требование вызвало настоящий переполох, такие запреты не новы. Помимо объявления вне закона черных автомобилей, правительственные чиновники ранее ограничили объём двигателей, запретили тонировку стекол, именные номерные знаки и женщин за рулем - последние были обвинены в большинстве автомобильных аварий, а потому лишены права на вождение.

История туркменистанского запрета на черные автомашины - яркий пример произвольного установления правил, которыми автократы наслаждаются, а граждане не могут понять их целесообразность. Все страны разные, и законы в них тоже. Иногда они граничат с совершенной нелепостью, а порой указывают на важные культурные ценности, которые могут отличаться от наших собственных. В Швейцарии, например, запрещено хлопать дверью машины, а в Коста-Рике употребление алкоголя за рулем вполне допустимо - при условии, что вы не сильно напиваетесь. Вот несколько других странных правил из разных уголков земного шара.

В Японии автомобилистам запрещено забрызгивать пешеходов. Расплескав лужу преднамеренно или случайно, можно попасть в неприятности.

Это правило не только японское - оно действует во многих странах. Но есть и кое-что уникальное: например, в Японии запрещено кататься в такси с пьяным водителем. Вы рискуете не только своей жизнью, но и можете нарушить закон - трезвых пассажиров безжалостно штрафуют наравне с подвыпившими шоферами.

В Таиланде запрещено водить машину полуголым (топлес). Если поймают, оштрафуют на месте.

В Калифорнии (США) запрещено выпрыгивать из машины на скорости свыше 100 км/ч. В голливудских трюках это выглядит эффектно, но в реальности очень опасно. Также запрещается вождение в халатах.

В Милфорде, штат Массачусетс (США), запрещено заглядывать в окна автомобилей. Закон был принят, чтобы сократить количество преступлений, связанных с разбиванием окон и захватом машин.

В Великобритании на улице мочиться нельзя - терпите, пока не найдете туалет. Но по-прежнему действует старый закон - согласно ему, это позволительно, если вы находитесь позади автомобиля и касаетесь его рукой.

На Кипре запрещены перекусы во время вождения. Жуя на ходу, оглядывайтесь - вы нарушите закон. Держите бутерброд подальше от рта и даже не думайте сделать глоток газировки! Трудно сопротивляться искушению - остановитесь, иначе штраф до 85 евро.

И не грозите кулаком другим водителям, как бы вас ни бесили. Отрыв рук от руля без острой необходимости на Кипре чреват штрафом - хотя социологи утверждают, что непристойные жесты в отношении плохих водителей иногда необходимы для нашего психического здоровья.

Автомобилисты Франции обязаны иметь алкотестер. Закон, принятый в июле 2012 года, направлен на сокращение вождения в нетрезвом виде - людям предписано самостоятельно проверять, безопасно ли им садиться за руль.

Старый закон, который все еще действует, требует, чтобы водители в Дании заглядывали под свои машины. Прежде чем отправиться в путь, они должны убедиться, что под днищем не спрятались дети.

Путешествуете по Мекке (Саудовская Аравия)? Убедитесь, что находитесь в правильном месте, поскольку на здешних автомагистралях есть отдельные полосы для мусульман и немусульман.

Запрет на перевозку тюков сена частными легковушками в Австралии - старый сельскохозяйственный закон, выдержавший испытание временем. Но загрузка сеном такси вполне допустима, если водитель не возражает.

В Германии автомобилю нельзя стоять на автобане. Убедитесь, что у вас достаточно топлива в баке, чтобы выпустить демона скорости на одном из всемирно известных немецких автобанов. Если закончится бензин и придется остановиться, вы нарушите закон. Недопустимо прекращать движение без необходимости, и отсутствие топлива - не оправдание, поскольку этого можно было избежать.

Находясь в Швеции, не гудите проезжающим автомобилистам, включившим фары средь бела дня - по закону они должны держать их включенными 24 часа в сутки. Да, даже летом, когда в некоторых частях страны солнце вообще не заходит.

Старый закон действует во Флориде (США) до сих пор: если вы путешествуете на слоне и вздумаете «припарковаться», придется платить по счетчику. По закону, вы также должны оплатить стоянку, если привязываете к парковочному столбику козу или аллигатора.

В Швейцарии нельзя мыть машину в воскресенье. Если бы швейцарцам по воскресеньям запрещали все домашние дела, а не только мытье машин, это действительно был бы день отдыха.

В Денвере (США) тоже есть пунктики насчет воскресений, как в Швейцарии, и черных машин, как в Туркменистане. Когда-то здесь совместили два правила в одном, запретив использовать черные автомобили исключительно по воскресеньям. Почему?

Эта традиция никогда не была официальным законом. Историки полагают, что она связана со старым государственным сводом Blue laws. Многие штаты и города приняли «закон о воскресеньях» в конце 19-го - начале 20-го века, который запрещал или ограничивал коммерческие операции, развлекательные мероприятия и «аморальное поведение» по воскресеньям. По религиозным и светским причинам этот день отводился спокойному отдыху и богослужению, содействуя благополучию рабочих и их семей, свободному исповеданию религии и, в целом, стабильности в обществе.



«Воскресные» законы, между прочим, действовали не только в некоторых частях США, но и в Канаде, Англии, Австрии, Германии, Швейцарии, Норвегии и т.д. Кое-где их блюдут до сих пор. Многие европейские страны по-прежнему накладывают жесткие ограничения на график работы универмагов, банков, прачечных, автосалонов, бытовых ремонтных центров и прочих пунктов обслуживания или вообще закрывают их по воскресеньям.