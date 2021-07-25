Зантарая прекратил выступление на Олимпиаде, проиграв в 1/8 финала

Георгий Зантарая / ijf.org

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завершил свое выступление на Олимпийских играх в Токио.

В 1/8 финала украинец сражался с представителем Словении Адрианом Гамбоцом, информирует iSport.ua.

Бойцы показывали равную борьбу, однако за 30 секунд до окончания основного времени украинец допустил ошибку, которой воспользовался словенец. В оставшиеся время, Зантарая попытался набрать очки, однако ничего не получилось.

В четвертьфинале соперником Гамбоца станет представитель Южной Кореи Ан Ба Ул.

iSport.ua