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Сазонов: Германия призывает Украину имплементировать "формулу Штайнмайера". Я бы в качестве ответа предложил Германии признать сразу "пакт Молотова-Риббентропа"

  10   0 23.07.2021, 19:28 | Новости, Политика
Сазонов: Германия призывает Украину имплементировать "формулу Штайнмайера". Я бы в качестве ответа предложил Германии признать сразу "пакт Молотова-Риббентропа"

"МИД Германии призывают Украину имплементировать в украинское законодательство так называемую «формулу Штайнмайера». На этом настаивала и Ангела Меркель во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я бы в качестве ответа предложил оптом, чтобы два раза не вставать, Германии признать сразу и «пакт Молотова-Риббентропа». Но я не дипломат и не чиновник, могу себе позволить даже матом комментировать. Украинскому МИДу и президенту придется сказать «нет» в более мягкой форме", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует  UAINFO.org

"Забегая вперед, скажу сразу в качестве аксиомы, которая не обсуждается. Формулы Штайнамйера в украинском законодательстве не будет. Сценарий окончательной потери оккупированных территорий выглядит гораздо более реальным. Я сейчас объясню почему, а пока позволю себе напомнить, что Штайнмайер со своими формулами возвращения Абхазии уже успел отметиться в Грузии. Его мирные предложения по возвращении Абхазии и восстановлении ее за счет грузинского бюджета закончились российской агрессией. Никаких территорий Грузия не вернула. Все гневные заявления Штайнмайера Россия просто игнорировала. Германия ограничилась глубокой озабоченностью и продолжила делать бизнес с Москвой. У нас будет иначе? Ничего подобного.

"Итак, перейдем к причинам того, что формула Штайнмайера никогда не станет полноценным и работающим украинским законом. Что входит в эту формулу? Я в том порядке исполнения перечислю, на котором настаивает Кремль и с которым согласен немецкий МИД. Амнистия боевикам. Выборы на оккупированных территорий фактически под контролем РФ и без гарантий соблюдения законов Украины и безопасности. Результат предсказуем. И только после этого (возможно) возвращение территорий Украине вместе с границей. Формально. Реальная власть будет принадлежать Кремлю и его марионеткам. «Порядок» обеспечит «народная милиция». То есть вчерашние боевики в той же форме. Украина со своей стороны обязана будет оплачивать весь этот праздник из своего бюджета, а Россия... отведет тяжелое вооружение и получит снятие санкций.

Когда мы с женой принципиально не сходимся в решении какого-то вопроса, мы делаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом. Так вот - такая формула Штайнмайера в украинском законодательстве такой же компромисс. Фактически мы получаем кусок России с российскими гражданами (паспортизация), которые сохранили избирательное право в Украине, амнистированными боевиками уже в виде официальной силовой структуры, легализованных кремлевских марионеток в качестве уже признанной Украиной местной власти. И все это за наш счет и на нашей территории. Это мина замедленного действия под само существование независимого государства Украина.

Спойлер - этой мины не будет. Просто потому что Украина этого не примет. Сомневаетесь? Тогда напомню события 2015 года, когда наш теперь самый большой патриот и непримиримый враг России Петр Порошенко (тогда президент) попытался внести Особый статус Донбасса в украинское законодательство. Его прицепили в качестве дополнительного пункта к законопроекту про децентрализацию. Акция протеста под Радой закончилась гибелью четверых бойцов Национальной гвардии, массовыми задержаниями протестующих. Депутаты уходили подземным ходом. И это было, поверьте, цветочки. Потому что дальше первого чтения дело не пошло и представители почти всех фракций гарантировали - в таком виде второго чтения не будет. И не было. Порошенко и депутаты сделали выводы и оценили перспективы - реальный конфликт внутри страны. С оружием и сносом действующей власти при любом исходе. На радость Кремлю, который бы воспользовался моментом.

Что сейчас должен и может делать Владимир Зеленский? Естественно, не наступать на те же грабли. Мягко и вежливо под любым предлогом уклоняться от этих попыток подтолкнуть его и страну к пропасти. Настаивать на прекращении огня в первую очередь. Формально соглашаясь с необходимостью выборов требовать реального установления на территории, где их проводят, украинских законов и украинской власти. Иначе - какие там стандарты ОБСЕ? Поскольку Германия тут явно играет в команде Кремля - создавать локальные союзы в качестве противовеса. Тут кейс с Грузией и Молдовой очень вовремя появился, переговоры с Польшей проходят успешно и их нужно развивать. Насколько я знаю, тема обсуждается с представителями стран Балтии и они полностью поддерживают.

Так что работа в этом направлении идет, но главное - любой ценой получить поддержку США в этой ситуации. И встреча Зеленского с Байденом теперь становится не просто важным событием, а критично важным для всей независимости Украины. Какой там «Северный поток-2», это теперь не самое важное. И как раз тут президента могут и должны поддержать не только патриоты в его окружении, но и оппозиция. Потому что «Украина - понад усе», остальные разногласия мы всегда сможем решить в рабочем порядке. Естественно, сторонники кремлевского сценария со своей стороны не пожалеют денег и возможностей, чтобы со своей стороны прожимать главу государства на уступки. А вот этим персонажам стоит напомнить про фактор улицы. В случае взрывных протестов про них никто не забудет...", - завершает Сазонов.

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