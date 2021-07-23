Віктор Таран: Цікаво, яку посаду отримає Меркель в російських енергетичних компаніях після того, як піде з посади канцлера?

"Поки ви обговорюєте пакт Байдена з фрау Ріббентроп, я вам ще гарних новин приніс. Насправді ні. Ми отримали черговий геополітичний удар по Україні. Німеччина вимагає від України імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство. Кажуть це необхідна умова для врегулювання конфлікту на Донбасі", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Нагадаю, формула передбачає спершу амністію бойовикам, потім проведення виборів в ОРДЛО. Утворення бойовиками (закреслено) новообраними депутатами органів влади. І лише потім (!) передачу контролю за кордоном українській стороні (!) Так от. нагадаю фрау Ріббентроп, що для того або зупинилась україно-російська війна цього точно не потрібно робити Потрібно посилити санкції проти Росії, заблокувати запуск ПП-2, надати Україні летальну зброю та іншу реальну допомогу

А те що зараз робить Німеччина це потакання агресору і спонукання до подальшого росту агресії на Сході Думаю в рамках великої угоди між США-Росією-Європою саме Німеччині відвели роль стати адвокатом та головним лобістом Росії у Європі.

Все логічно - за пару місяців Меркель іде на пенсію. Тож може робити різні кульбіти. Дорого. Цікаво, яку посаду отримає Меркель в російських енергетичних компаніях після того, як піде з посади канцлера? З подачі Путіна, яку Наглядову раду очолить? Ну що ж, чекаємо відповіді Зеленського. Якщо він знову проковтне цей ляпас і почне готуватись до імплементації формули Штанмаєра нас чекає гаряча протестна осінь Крапки над і розставить зустріч Байдена і Зеленського Спостерігаємо і готуємось", - завершує Таран.