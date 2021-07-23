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Срочная рекламная пауза: российский канал прервал трансляцию открытия Олимпиады из-за выхода Украины

  8   0 23.07.2021, 17:04 | Новости, Мир
Срочная рекламная пауза: российский канал прервал трансляцию открытия Олимпиады из-за выхода Украины

Фото: Getty Images | Российский канал прервал показ Олимпиады из-за выхода сборной Украины

Позже на главном канале РФ начали рассказывать, что парад спортсменов длится несколько часов, а саму рекламу пустили "для выполнения коммерческих обязательств".

Российский "Первый канал" решил не показывать выход сборной Украины во время трансляции открытия Олимпийских игр в Токио, сообщает "Чемпионат".

Канал решил срочно уйти на рекламу перед перед появлением на арене сборной Украины.

Украина выходила на арену в Токио между Угандой и Уругваем. Именно в этот момент "Первый канал" прервал трансляцию рекламой. При этом в приложении канала показали выход украинских спортсменов.

Позже "Первый канал" объяснил, почему не был показан выход украинских спортсменов.

"Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", - сообщили РБК в пресс-службе "Первого канала".

Ранее Фокус показал выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Мы рассказывали, что украинские лучники первыми стартовали на Олимпиаде в Токио.

Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего - в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

Фокус

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