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Портников: Для России неожиданно Зеленский оказался хуже Порошенко. А для Украины?

  13   0 23.07.2021, 09:04 | Новости, Политика
Портников: Для России неожиданно Зеленский оказался хуже Порошенко. А для Украины?

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что «позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времен Порошенко». По некоторым аспектам «новые» подходы стали даже хуже».

Об этом пишет политический обозреватель Виталий Портников для espreso.tv, информирует UAINFO.org.

Этому можно было бы удивиться, если бы не ожидания, которое возлагались в Кремле на нового украинского президента.

В Москве были уверены, что президентские выборы 2019 года — это референдум о капитуляции перед Россией и его победитель просто выполнит политические требования Владимира Путина. Тем более, что, по словам того же Козака, «накануне второго тура выборов и в первые месяцы после вступления в должность мы получали от действующей сегодня команды Зеленского инициативы и предложения об урегулировании конфликта, а также о восстановлении добрососедских отношений с Россией». 

Не сомневаюсь, что такие сигналы и такие контакты были — если не с самой командой Зеленского, то с близкими к будущему главе государства бизнесменами. Однако в Москве так и не поняли, что главной целью нового президента Украины было организовать встречу с президентом России.

Зеленский — это дикая позиция для любого политического профессионала, но совершенно понятная для любого дилетанта — был уверен, что как только встретится с Путиным, то сразу же все ему объяснит и во всем переубедит. И ради этой встречи команда Зеленского шла на любые посулы — только бы Путин согласился!

Путин согласился. И оказалось, что ему ничего нельзя объяснить и ни в чем переубедить — какая неожиданность! Так Зеленский вопреки собственным желаниям встретился с неумолимой реальностью и его позиция начала эволюционировать.

Да, украинский президент все еще думает о встрече с Путиным. Но шансов на эту встречу не так уж много, да и если она состоится, то ни к чему не приведет. Слишком уж различны цели сторон. 

Так что не в Порошенко проблема и не в Зеленском — в чем бы ни обвинял украинских президентов российский чиновник. Проблема — она в Путине, в российской политике. Это Путин остается последовательным в своем стремлении уничтожить Украину. А украинским президентам приходится лишь реагировать на это желание.

Впрочем, миллионы украинцев все еще остаются в иллюзии о том, что с Путиным можно договориться. И это может помочь какому-нибудь новому Зеленскому, который пообещает  избирателям, что «нужно просто перестать стрелять».

Хочу предупредить Дмитрия Козака, что и с этим новым украинским президентом у Кремля ничего не получится. Буквально через несколько месяцев после его избрания тот же Козак будет утверждать, что этот «новый Зеленский» хуже прежнего.

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