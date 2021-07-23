Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:30

В случае с "Северным потоком-2" надо было бить во все колокола еще 5-6 лет назад. И это уже урок на будущее – Владимир Фесенко

09:04

Портников: Для России неожиданно Зеленский оказался хуже Порошенко. А для Украины?

08:07

Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців

07:06

"У разі повномасштабної війни в Україні газові санкції не допоможуть" – "Нафтогаз"

23:46

Конгресс США призвал Байдена изменить дату встречи с Зеленским

19:30

Опасный штамм Гамма добрался до России

18:08

Вайнштейн вновь предстал перед судом, ему грозит 140 лет тюрьмы

16:25

Береза: США жестко и ненавязчиво осадили Зеленского, но страдает из-за этого Украина

15:01

Колишня наречена Кличка повернулася до бойфренда-насильника після його звільнення з в'язниці

13:31

Впервые в истории: Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины

12:09

Фурса: Украину предали. Новый пакт Молотова-Риббентропа. Серьезно?

10:47

В Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта

09:00

Россию отрежут от поставок нефти и газа в Европу в случае агрессии против Украины – Bloomberg

08:02

З 1 жовтня в Києві підвищують тарифи: скільки та за що будемо платити

00:31

США призвали Украину "помолчать" насчет "Северного потока-2" – Politico

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців

  20   0 23.07.2021, 08:07 | Новости, Экономика
Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців

Середня зарплата, яку готові запропонувати українцям чеські роботодавці - від 30 до 90 тис. грн.

Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців.

Про це свідчать матеріали, розміщені на порталі rabota.ua, інформує UAINFO.org.

Скільки готові платити українцям:

Середня зарплата, яку готові запропонувати українцям чеські роботодавці - від 30 до 90 тис.грн.

Які фахівці потрібні:

  • різнороб на харчове виробництво – зарплата 35-40 тис. грн;

  • електрик - зарплата 37 тис. грн;

  • різнороб - зарплата від 30 до 90 тис.грн.

  • різнороб на склад – зарплата від 45 тис. грн;

  • оператор виробничої лінії-45 тис. грн;

  • робітники на демонтаж - зарплата до 89 тис. грн.

Чому Чехії потрібні саме українці:

20 липня 2021 року посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" заявив про те, що без українських заробітчан економіка Чехії не виживе.

"Тут існує консенсус щодо того, що якщо вже сюди будуть приїжджати якісь трудові мігранти, то це повинні бути українці", - сказав посол і додав, що програми із залучення українців на пільгових умовах на роботу називаються "Режим Україна" або "Проект Україна".

"Протягом останніх років квота для працівників з України в рамках цих програм збільшилася вдвічі - з десяти до двадцяти, а тепер вже і до 40 тисяч осіб на рік. За словами Чеських роботодавців, українські працівники дуже працьовиті, вони швидко навчаються, у них практично відсутній мовний бар'єр і тому вони надзвичайно тут цінуються", - сказав посол.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (442)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]