Середня зарплата, яку готові запропонувати українцям чеські роботодавці - від 30 до 90 тис. грн.

Чехія збільшила кількість вакансій для українських заробітчан і запрошує на роботу виключно українців.

Про це свідчать матеріали, розміщені на порталі rabota.ua, інформує UAINFO.org.

Скільки готові платити українцям:

Середня зарплата, яку готові запропонувати українцям чеські роботодавці - від 30 до 90 тис.грн.

Які фахівці потрібні:

різнороб на харчове виробництво – зарплата 35-40 тис. грн;

електрик - зарплата 37 тис. грн;

різнороб - зарплата від 30 до 90 тис.грн.

різнороб на склад – зарплата від 45 тис. грн;

оператор виробничої лінії-45 тис. грн;

робітники на демонтаж - зарплата до 89 тис. грн.

Чому Чехії потрібні саме українці:

20 липня 2021 року посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" заявив про те, що без українських заробітчан економіка Чехії не виживе.

"Тут існує консенсус щодо того, що якщо вже сюди будуть приїжджати якісь трудові мігранти, то це повинні бути українці", - сказав посол і додав, що програми із залучення українців на пільгових умовах на роботу називаються "Режим Україна" або "Проект Україна".

"Протягом останніх років квота для працівників з України в рамках цих програм збільшилася вдвічі - з десяти до двадцяти, а тепер вже і до 40 тисяч осіб на рік. За словами Чеських роботодавців, українські працівники дуже працьовиті, вони швидко навчаються, у них практично відсутній мовний бар'єр і тому вони надзвичайно тут цінуються", - сказав посол.