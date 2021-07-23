В случае с "Северным потоком-2" надо было бить во все колокола еще 5-6 лет назад. И это уже урок на будущее – Владимир Фесенко

"По поводу «исторического» соглашения между США и Германией относительно «Северного потока-2» и поддержки Украины. Пафоса много, а «сухой политический остаток» весьма ограниченный. Поскольку у нас популярна «теория зрады», то наверняка найдутся любители кричать про «газовый Мюнхен». Я не склонен к таким категорическим оценкам. И не надо обижаться на США и Германию. Они действуют в своих интересах. А их совместное заявление относительно «Северного потока-2» и поддержки Украины - это жест доброй воли по отношению к нам". - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org.

"Но так и напрашивается саркастическая аналогия с «Будапештским меморандумом». Можно еще вспомнить и про очень символическую компенсацию за отказ от Бушерского контракта. И надо понимать, что если бы не было резко критичной реакции Президента Зеленского по поводу «Северного потока-2», то мы бы не увидели даже «жеста доброй воли» в наш адрес.

Поэтому надо сказать западным партнерам спасибо, но при этом без скандалов и конфликтов показать, что этого мало, и это неэффективно. И борьба вокруг «Северного потока» и всем вопросам, связанным с этой темой, должна продолжаться. Насколько я понимаю, и в Офисе Президента и в МИД Украины относятся к совместному заявлению США и Германии по «Северному потоку-2» с пониманием, но без восторга и с серьезными критическими оценками и предостережениями. Именно поэтому сразу же после оглашения этого заявления появилось совместное заявление Украины и Польши по дальнейшему противодействию «Северному потоку-2».

Коротко об уроках всей этой ситуации. За свои интересы надо бороться, в том числе и публично (чтобы на твои интересы реагировали), и не надо бояться ситуаций, в которых наши интересы не совпадают с интересами наших международных партнеров. Политика - очень эгоистичная сфера. И реагировать на проблемные ситуации лучше на ранней стадии. В случае с «Северным потоком-2» надо было бить во все колокола еще 5-6 лет назад. И это уже урок на будущее", - констатирует Фесенко.