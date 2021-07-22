Береза: США жестко и ненавязчиво осадили Зеленского, но страдает из-за этого Украина

"Давайте проанализируем ситуацию с "Северным потоком-2" на фоне соглашений США и Германии, а так же посмотрим на то, как президент Украины Зеленский довёл именно до этого результата", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Стало известно, что США и Германия договорились по "Северному потоку-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас стеснительно заявил, что Меркель и Байден пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток-2". Сразу после этого Меркель официально позвонила Путину и поговорила с ним. Зеленскому никто не позвонил. Ни Меркель, ни Байден, ни Путин. При этом уже есть заявление о том, что в соглашение по "СП-2" учтены интересы Украины. Правда с Украиной, а точнее с Зеленским, никто о них не договаривался. Просто уведомили, что о нас не забыли и перечислили, что именно мы получим в рамках соглашения Германии и США. Что конкретно? Конкретно НИ-ЧЕ-ГО! Давайте посмотрим на обещания.

Власти Германии обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину. И это ни к чему не обязывает Германию. Скажут потом, что просто не смогли договориться с Россией. США обязуются в полной мере поддерживать подобные усилия. Логично. Почему же США не поддержать то, что Германия кого-то назначит, если от США ничего не требуется? Но эффективность от этого назначения будет на уровне заседаний групп в Минском процессе. Они тоже регулярно заседают. А результата нет. Кстати, ещё Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2" и активизировать переговоры в нормандском формате. Тут эффективность будет на том же уровне, что и раньше, но будет больше громких слов со стороны Германии и больше безразличия со стороны России. А ещё глава МИД ФРГ Хайко Маас написал в твиттере, что Германия будет поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики. Это уже из серии за все хорошее и против всего плохого. Мог ещё написать, что будут поддерживать Украину на пути демократии. В общем можно резюмировать, что наш величайший политик современности сделал все для того, чтоб результат по "Северному потоку-2" был именно такой и чтоб про Украину договаривались без Украины.

При этом надо отметить, что Зеленский ездил в Германию пытаясь договариваться с Меркель, но результат оказался нулевым. Правильно, нужно было ещё больше обвинять Германию во всех своих бедах, требовать оружие и обвинять лично Меркель в том, что она мало делает для Украины. И если после таких заявлений Зеленский рассчитывал на какие-то положительные результаты, то он не просто наивен, но и чудовищно невежествен. Хотя, при его некомпетентности и абсолютном непонимании принципов дипломатии, это не удивительно. Отношения у Зеленского с Меркель не сложились с самого начала. Она изначально отказалась принять в Берлине еще кандидата Зеленского. Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт брюссельского аналитического центра European Council on Foreign Relations (ECFR) отметил, что отношения Меркель с Зеленским "не сложились". А другие эксперты говорят что так произошло, в том числе из-за некоторых представителей его окружения и чаще всего называют Ермака.

С администрацией Байдена у Зеленского так же не заладилось. У него появился шанс качественно изменить эти отношения после звонков Джо Байдена. Но Зеленский смог и тут начудить. Сначала Зеленский показал, что плевать хотел на стандарты корпоративного управления и шулерски назначил вместо Коболева Витренко. США безразличны к фамилиям главы Нафтогаза, но они не безразличны к стандартам корпоративного управления. Стало известно, что накануне звонка 7 июля администрация США рассматривала возможность приглашения президента Украины в Вашингтон перед саммитом президентов РФ и США, однако отказалась от этой идеи после решения Зеленского сменить руководство «Нафтогаза», расценив этот шаг как отказ от усилий по борьбе с коррупцией. Казалось бы, что это должно отрезвить Зеленского, который привык играть в царька в Украине. После звонка, на сайте президента Украине появился текст, в котором Джо Байдену, проФФесионалы Банковой, приписали слова, которые он не говорил. Произошёл очередной скандал. Текст на сайте исправили, но осадок от этого остался. В итоге после череды факапов Зеленского, визит передали с июля на конец августа. А это значит, что когда состоится визит, то уже поздно будет что-то обсуждать по "Северному потоку-2", по визиту на День Независимости и по участию в "Крымской платформе". К тому же Конгресс будет на каникулах, а значит у Зеленского не будет возможности провести полноценные встречи с конгрессменами. Так жёстко и ненавязчиво США осадили Зеленского, но страдает из-за этого Украина. А при этом есть ещё множество других вопросов на которые молчит и не даёт ответы наш "величайший политик современности". Например, вопросы о судье Чаусе. Их задаёт уже не только президент Молдовы.

Да, в современной политике все крайне прагматично. Зеленскому изначально выдали огромный кредит доверия. Этот кредит выдали граждане Украины и коллективный Запад. И если на граждан Зеленский не обращает внимание, то Запад банально перестал обращаться внимание на Зеленского, когда увидел, кто в Украине президент и каков его потенциал. Более того, заигрывание Зеленского с Кремлем и попытка не заниматься изначально "Северным потоком-2", ещё с 2019 года, привели к тому, что теперь Украина ещё больше теряет субъектность, а президент Украины не участник договоренностей, а сторонний наблюдатель, которого ставят перед фактом. А слова Джо Байдена о том, что "Северный поток-2" был завершен на 99% и остановить его не представлялось возможным, должны немного имиджево подсластить пилюлю Зеленского. При этом он снимает с себя всю ответственность за последствия добавляя про то, что в контексте сделки по "Северному потоку-2" Германия взяла на себя обязательство ответить РФ при необходимости. Какие-то чёткие гарантии или компенсации Украине, США и Германия, даже не рассматривали. И это следствие некомпетентности и долгого бездействия Зеленского и ВР 9-го созыва, где абсолютная власть у монобольшинства из "Слуг народа".

То, что власть уже объявила, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку - 2" - это логичное действие, чтоб хоть как-то имиджево сгладить ситуацию, но ничего не изменит. Можно ли было избежать подобной ситуации? Сложно, но можно. Для этого надо было уже с самого начала после избрания не заискивать перед Путиным, а слушать советы эксперты и системно продолжать то, что делалось до Зеленского. Надо было не бегать от делегации Украины в ПАСЕ, а вместе с ней работать в интересах Украины. И надо было слушать экспертов межлународников, а не коллег по Кварталу и Ермака. И поэтому вина за такой итог именно на Зеленском, который формирует международную политику согласно своим взглядам, пониманию и знаниям. А они у него на уровне обычного обывателя. К сожалению, ситуация будет лишь ухудшаться и начнёт исправляться лишь после смены ВР и президента. Но многое уже нельзя будет исправить. И это тоже надо осознать всем нам, чтоб впредь не наступать на такие же грабли", - завершает Береза.