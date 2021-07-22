Колишня наречена Кличка повернулася до бойфренда-насильника після його звільнення з в'язниці

Екскохану українського боксера Володимира Кличка, американську актрису Гайден Панеттьєрі помітили на побаченні з Браяном Хікерсоном, якого раніше звинуватили в домашньому насильстві. Вони в компанії своїх друзів насолоджувалися відпочинком в Західному Голлівуді.

Гайден пішла на романтичну зустріч зі своїм ексобранцем відразу ж після того, як він вийшов з в'язниці. Про це повідомляє видання E! Online.

Браян Хікерсон провів за гратами 45 днів. Причиною ув'язнення чоловіка стало те, що він жорстко бив Панеттьєрі. Відомо, що на даний момент йому дали чотири роки випробувального терміну, а також відправили на спеціальні курси, де чоловікам пояснюють, що насильство і погане поводження не приведе ні до чого хорошого.

"Я насолоджувався слабоалкогольних м пивом, а Гайден не пила. Ми пішли в новий ресторан, розташований в Техасі, адже, як хлопець з півдня, я великий шанувальник музики кантрі. Так що так, там були і танці. Ми з Гайден більше не разом , але працюємо над дружбою", - розповів Хікерсон.

Браян Хікерсон і ексобраниця Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі почали зустрічатися три роки тому. Через півроку в ЗМІ з'явилися заяви про те, що чоловік сильно побив Гайден. Після цього інциденту його заарештували, проте невдовзі випустили під заставу.

У минулому році сталася аналогічна ситуація - Хікерсон знову побив дівчину. Панеттьєрі подала в суд і було прийнято рішення заборонити чоловікові наближатися до Гайден.

Через два місяці екскоханого Гайден офіційно звинуватили в домашньому насильстві і висунули йому кримінальне обвинувачення. У квітні він був заарештований.