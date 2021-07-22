Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:31

США призвали Украину "помолчать" насчет "Северного потока-2" – Politico

22:25

Зеленського запросили відвідати Білий дім: він відповів

21:00

В NASA заявили, что оригинальные записи посадки на Луну корабля Аполлон-11 были уничтожены

19:25

В ВОЗ предупредили о появлении опасного штамма COVID-19, который "научится" обходить прививки

18:00

Илия Куса: Вангую, что скоро будут кричать, что Байден всех слил, и предал Украину, а при Трампе такого не было

16:30

Станет ли Олимпиада в Токио первыми Играми с участием мутантов?

15:00

Сергей Фурса: Геополитика головного мозга – опасная болезнь

14:04

Кресла-реклайнеры – это необходимый атрибут для комфорта в домашнем кинотеатре

13:30

Бутусов: "Залізна підтримка" ЄС буде у нас тоді, коли ми самі продемонструємо власну "залізну волю" дати відсіч Путіну

12:00

Княгиня Шарлін вперше озвучила реальну причину свого таємничого зникнення з Монако

10:39

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

09:01

За кордоном проживають до 5 мільйонів українців – демограф

08:04

Ще більше магазинів: стало відомо, де в Києві скоро відкриють нові ТРЦ

23:52

Беспилотник, который в помог Азербайджану выиграть войну в Нагорном Карабахе, поступил в распоряжение ВМС Украины — Forbes

22:26

В Україні зростають ціни на житло: які квартири подорожчали найбільше

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

США призвали Украину "помолчать" насчет "Северного потока-2" – Politico

  6   0 22.07.2021, 00:31 | Новости, Политика
США призвали Украину "помолчать" насчет "Северного потока-2" – Politico

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призывает руководство Украины «помолчать» насчет газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, информирует UAINFO.org.

Американская администрация собирается пойти на сделку с Германией по «Северному потоку — 2», подтверждая свой отказ от немедленных санкций против газопровода, взамен оставляя за собой право на санкции в будущем, если Россия будет использовать газопровод в политических целях и урезать транзит газа через Украину.

Отказом от санкций Соединенные Штаты планируют поправить свои отношения со странами Европы, и в первую очередь — с Германией.

В этой связи, агрессивная риторика Киева, как пишет издание, мешает Белому дому добиться своих целей. А давление со стороны США на Украину, руководство которой верит в возможность прекращения строительства газопровода, может встретить сильное сопротивление.

Кроме того, в Сенате США, как со стороны республиканцев, так и демократов существует большое количество противников отказа от санкций против газопровода.

Перевод – Экономика от Пророка

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (430)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]