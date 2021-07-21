Зеленського запросили відвідати Білий дім: він відповів

У Білому домі підкреслили, що візит глави української держави підтвердить непохитну підтримку України з боку США. Зеленський відповів, що очікує на змістовну зустріч.

Президента Володимира Зеленського запросили здійснити візит до США 30 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому, інформує UAINFO.org.

"Президент Байден із нетерпінням чекає можливості вітати президента України Володимира Зеленського у Білому будинку 30 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У Білому домі підкреслили, що візит глави української держави підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі і в окупованому Криму.

Також зустріч президентів підкреслить тісну співпрацю двох держав у сфері енергетичної безпеки і підтримку Вашингтоном зусиль Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації реформ, заснованих на демократичних цінностях.

Реакція Зеленського на запрошення Байдена

Президент Володимир Зеленський у відповідь на запрошення Білого дому заявив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Байденом.

"Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку та підтримки реформ", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter.