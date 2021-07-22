З 1 жовтня в Києві підвищують тарифи: скільки та за що будемо платити

В середньому очікується підвищення тарифів на 30-40%.

Восени у столиці та ряді українських міст буде підвищення тарифів на гарячу воду та опалення.

Як повідомляє НВ, в середньому очікується підвищення тарифів на 30-40%. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, інформує UAINFO.org.

Тарифи зростуть з 1 жовтня. Пантелєєв пояснив, що підприємства теплопостачання не мають обігових коштів, є "планово збитковими" і не можуть забезпечувати передоплату за газ. Крім того, за його словами, природний газ катастрофічно дорожчає.

"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... ситуація настільки критична і масштабна, що потрібно зусилля всіх гілок влади", — сказав Пантелєєв.

Скільки платитимемо з 1 жовтня: