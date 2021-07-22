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Россию отрежут от поставок нефти и газа в Европу в случае агрессии против Украины – Bloomberg

  12   0 22.07.2021, 09:00 | Новости, Политика
Россию отрежут от поставок нефти и газа в Европу в случае агрессии против Украины – Bloomberg

США и Германия близки к договоренностям относительно газопровода «Северный поток — 2», они, как ожидается, будут включать возможность введения санкций против Москвы, если России использует энергоресурсы для давления на Украину или совершит прямой акт агрессии против нее.

Об этом сообщило во вторник вечером агентство Bloomberg, информирует UAINFO.org.

По словам его источника из числа официальных лиц США, стороны близки к соглашению. Договоренности могут быть окончательно доработаны в ближайшие дни.

Ожидается, что это произойдет до приезда в США президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты агентства ознакомились с проектом договоренностей между США и Германией. Согласно данным издания, в тексте говорится о том, что Берлин будет готов ввести санкции и принять другие меры в отношении России, если посчитает, что Москва «пытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершить агрессию против Украины».

По сведениям агентства, речь может идти о «мерах на уровне Европы». Они будут включать «ограничение российского экспорта энергоносителей», в том числе в Германию.

Источник Bloomberg в администрации США уточнил, что в документе умышленно приводятся не вполне конкретные формулировки. Это делается для того, чтобы не предоставлять Москве точную информацию о планах Вашингтона и Берлина.

Предполагается также, что США и Германия попытаются привлечь инвестиции в размере до 1 млрд долларов на развитие на Украине экологически чистой энергетики. Германская сторона первоначально готова будет привлечь инвестиции на 175 млн долларов.

Перевод – Экономика от Пророка

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