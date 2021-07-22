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В Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта

  7   0 22.07.2021, 10:47 | Новости, Общество
В Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта

В Киеве впервые выявили случаи коронавируса штамма Дельта, сообщает Департамент здравоохранения Киева, пишет Корреспондент.

"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта. Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказано в сообщении.

Штамм выявили у заболевших возрастом от 21 до 73 лет.

Как известно, штамм Дельта отличается высоким уровнем заразности, более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

В связи с этим киевлян призывают вакцинироваться, поскольку "каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит вас от смерти". 

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