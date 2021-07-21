Кресла-реклайнеры – это необходимый атрибут для комфорта в домашнем кинотеатре

Что прежде всего дарит комфорт в домашнем кинозале, это специальные удобные кресла и диваны, на которых вы сможете слушать любимую музыку и смотреть любимые фильмы.

Об этом пишет Home Technology Group.

В данном классе мебели лидирующую позицию занимает кресла-реклайнеры, с трансформирующейся конструкцией. При этом вы получаете гибкую настройку и на протяжении длительного фильма можно регулировать в пространстве положение вашего тела. В бюджетных моделях кресел предусмотрена механическая система регулировки реклайнера, во всех остальных электрическая. Данная мебель всегда кастомизируема, можно заказать практически в любой отделке и специально под интерьер помещения для кинозала.

Кратко из истории. Кресла - реклайнеры были разработаны двумя американскими инженерами в середине XX века, которые поставили задачу сделать идеальное комфортное кресло для операторов. А уже в 70-е годы кресла усовершенствовали и стали использовать в гостиных частных домов и комнатах отдыха перед телевизором.

Компоновка кресел, подлокотники - все атрибуты можно заказывать в любой комбинации, с регулируемым подголовником, в прямой и поворотной схемы размещения посадочных мест. Жесткость обшивки ткани, кожи можно выбирать непосредственно заказчику и согласовывать с нашими менеджерами на начальной стадии дизайн проекта ДК. Самый распространённый материал кресел - это натуральная кожа и самый практичный алькантара.

В подлокотниках часто встраиваются металлические подстаканники. Loveseat также можно выбрать на этапе проектирования компоновки кресел и заказать «місця для поцілунків». В этом случае задний ряд кресел должен быть выше примерно на 30см первого ряда для того чтобы зрители спереди не закрывали картинку на экране.

В специализированных креслах - реклайнерах используется царга. Механизм как-правило 2-х моторный, а иногда 3-х моторный для регулировки подголовника.

Класс кресел котируется от среднего до VIP уровня с использованием кожи класса люкс и дорогих отделочных материалов.

В любом случае отделочные материалы легко отмываются и не уязвимы к загрязнениям.

Еще одна удобная фишка, компактный столик между креслами (на месте подлокотника) для того, чтобы разместить бутылку вкусного и расслабляющего напитка.

Когда помещение для кинотеатра небольшое до 20кв.м. рекомендую использовать диван с моторизованным реклайнером. Такие диваны бывают как угловые, так и классические прямые.

Приглашаю Вас в Relax студию комфортной мебели, которая находится в ТЦ Аракс на Окружной 110. В данном салоне представлена самая комфортная мебель для домашнего кинотеатра. И естественно Вы сможете посмотреть шикарное изображение на современном проекторе с разрешением 4K в сопровождении акустической системы 5.1.