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За кордоном проживають до 5 мільйонів українців – демограф

  5   0 21.07.2021, 09:01 | Новости, Общество
За кордоном проживають до 5 мільйонів українців – демограф

Головною причиною еміграції українців є нерівність між країнами, і люди переїжджають туди, де умови для життя є кращими.

За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українських мігрантів.

Як передає УП, про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова на форумі "Україна 30. Трудові ресурси", інформує UAINFO.org.

"Щонайменше три мільйони, щонайбільше п'ять мільйонів осіб", - сказала вона відповідаючи на запитання, скільки наразі українських мігрантів проживають за кордоном.

За словами Лібанової, головною причиною еміграції українців є нерівність між країнами, і люди переїжджають туди, де умови для життя є кращими.

На її думку, справа тут не лише в більших зарплатах, а й в тому, що українці не бачать для себе майбутнього на батьківщині.

Лібанова переконана, що для повернення українців необхідно дати їм упевненість, що їхня держава рухається в потрібному напрямку і світле майбутнє можливо й в Україні.

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