Беспилотник, который в помог Азербайджану выиграть войну в Нагорном Карабахе, поступил в распоряжение ВМС Украины — Forbes

Киев явно надеется, что ТБ-2 окажется решающим в следующей войне между Украиной и Россией…

Беспилотник, который в прошлом году помог Азербайджану выиграть войну в Нагорном Карабахе, присоединился к военно-морским силам Украины. Ему суждено проводить время, патрулируя Черное море.

Об этом пишет Дэвид Экс, Forbes, информирует UAINFO.org.

Турецкий беспилотник TB-2 — единственный крупный новый военный самолет, приобретенный украинским флотом за последние 30 лет. Прибытие первых военно-морских ТБ-2 предвещает возможное изменение морских планов обороны Украины.

Радиоуправляемый одномоторный TB-2 может летать на высоте до 27 000 футов (порядка 8 километров) в течение 24 часов, неся 300 фунтов (136 килограмм) небольших высокоточных боеприпасов. Один ТБ-2 весом 1400 фунтов (635 килограмм) стоит около миллиона долларов.

Турецкая фирма Baykar разработала TB-2 в качестве альтернативы средним беспилотникам американского и китайского производства. Военно-морские силы Турции рассматривают возможность создания авиакрыла на своем новом штурмовом корабле «Анадолу», состоящем в основном из беспилотных летательных аппаратов TB-2, что сделает его первым в мире авианосцем с беспилотниками.

Но до сих пор наибольшее влияние этот беспилотник оказал на Кавказе. Азербайджанские войска развернули ТБ-2 в ходе короткой, но кровопролитной войны за давно оспариваемую территорию в так называемой Нагорно-Карабахской Республике — регионе с армянским большинством, который многие страны считают принадлежащим Азербайджану.

Азербайджанские ТБ-2 и барражирующие управляемые авиационные средства поражения размолотили армянские войска, вынудив Армению отказаться от большей части НКР.

Киев явно надеется, что ТБ-2 окажется столь же решающим в следующей войне между Украиной и Россией. Устаревшие военно-воздушные силы Украины, полностью состоящие из бывших советских самолетов, понесли тяжелые потери во время российского вторжения на Крымский полуостров Украины в 2014 году.

Киев потерял еще больше самолетов и вертолетов, сражаясь с поддерживаемыми Россией боевиками в украинском Донбассе. Потери были настолько велики, что украинцы практически перестали летать над Донбассом.

Сегодня военно-воздушные силы и военно-морской флот Украины имеют совместно порядка 125 боевых самолетов, многие из которых датируются 1980-ми годами. Киев не может позволить себе покупать новые пилотируемые самолеты, но может позволить себе покупать беспилотники. ВВС Украины в 2019 году заказали первый из потенциально десятков ТБ-2.

Беспилотники, прибывшие в Украину этим летом, сформируют эскадрилью в составе военно-морского флота. 30 июня на авиабазе Николаев на Черноморском побережье Украины появился ТБ-2 с номером 403 красного цвета, на фотографии за ним ржавел старый гидросамолет Бе-12.

Неделю спустя, 8 июля, два военно-морских ТБ-2 с номерами 401 красного цвета и 402 красного цвета также появились на фотографиях, пролетая над Черным морем в районе Одессы, где силы НАТО и Украины собрались для военных учений «Си бриз» (Sea Breeze), закончившихся двумя днями позже. ТБ-2 повторили этот успех и на следующий день.

Сообщается, что на данный момент военно-морской флот получил четыре ТБ-2.

Неудивительно, что военно-морской флот получил TB-2 всего через год после того, как это сделали ВВС. Украина укрепляет свою береговую линию против российского вторжения. Вместо того, чтобы развертывать значительное количество больших военных кораблей, которые, скорее всего, не продержались бы долго в битве с российским Черноморским флотом, Киев выпускает новые противокорабельные ракеты собственного производства.

Но эти ракеты — «Нептун» — дальностью 175-миль (280 километров) требуют формирования целеуказания. Радары и патрульные катера могут помочь обнаружить цели для «Нептуна», но беспилотные летательные аппараты быстрее, более манёвренны и могут запускать свои ракеты в дополнение к средствам поражения наземного базирования.

Военно-морские ТБ-2 являются воздушным компонентом развивающейся системы береговой обороны, которая может сдержать дальнейшую российскую агрессию в Черном море. Киев надеется, что его ТБ-2 могут сделать с российскими военными кораблями то, что азербайджанские ТБ-2 сделали с армянскими танками.