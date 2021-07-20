В Україні зростають ціни на житло: які квартири подорожчали найбільше

З початку року ціни на житло в Україні зросли на 9,8%.
Ціни на житло в Україні у квітні-червні цього року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 14%.
Про це повідомила Державна служба статистики, інформує UAINFO.org.
Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 12,8%, на вторинному - на 14,7%.
На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,8%, двокімнатні - на 11,2% і трикімнатні - на 16,2%.
На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,8%, двокімнатні - на 16,5%, а трикімнатні - на 14,6%.
З початку року ціни на житло в Україні зросли на 9,8%.
Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.