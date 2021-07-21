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Ще більше магазинів: стало відомо, де в Києві скоро відкриють нові ТРЦ

  10   0 21.07.2021, 08:04 | Новости, Общество
Ще більше магазинів: стало відомо, де в Києві скоро відкриють нові ТРЦ

Нові торгові центри з'являться як на лівому, так і на правому березі міста.

У найближчі півтора року в Києві планують відкрити 9 нових торгових центрів на лівому і правому березі міста.

Про це повідомляється на сайті консалтингової компанії "Українська торгова гільдія"(UTG), інформує UAINFO.org.

Зокрема, в 2021 році планується відкриття ТЦ Хіт Mall на проспекті Перемоги, Respublika Park на Кільцевій дорозі, BalticSky в Подільському районі столиці, а також Olympic Park на лівому березі.

В 2021-2022 роках в Києві відкриються: ТЦ на Малишка в районі Дарниці, Novus поблизу Шулявки, ТЦ Ultramarket та ТЦ Лук'янівка в Шевченківському районі міста.

Крім того, до кінця наступного року після реконструкції відкриють ТЦ Метрополіс на Оболоні.

За даними UTG, загальна оренда площа нових торгових центрів складе 267 тисяч кв. м.

Як зазначив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник, на сьогоднішній день ринок торговельної нерухомості Києва стає все більш конкурентним, утворюється профіцит торгових площ на тлі стриманої купівельної спроможності.

"Ринок столиці вступив в фазу насичення – відкриття будь-якого великоформатного торгового центру на тлі обмеженого асортименту активних рітейлерів відчутно впливає на показник середньоринкової вакантності, ускладнює залучення орендарів", – додав він.

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