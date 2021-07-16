Взыскать за два часа: как будут арестовывать счета должников

Министерство юстиции анонсировало запуск системы автоматизированного ареста средств должников.

Она облегчит выполнение решений судов и не приведет к нарушению прав граждан, уверяют чиновники. В то же время, в обществе распространяется информация о том, что отныне жэки, полиция и другие организации смогут списывать средства со счетов без согласия и ведома их владельцев.

Об этом говорится в статье «Апострофа», информирует UAINFO.org.

Быстро и без лишней писанины

В начале июля в Украине должна была заработать система автоматизированного ареста средств должников. Соответствующий приказ был издан Министерством юстиции еще в марте. Этот документ предусматривает внедрение обновленного порядка автоматического ареста средств должников на банковских счетах.

Собственно, сам порядок не является новостью. Он был введен более двух лет назад — в апреле 2019-го. Однако изначально он касался только взыскания долгов по алиментам. А уже в нынешнем году приказом Министерства юстиции этот порядок был распространен на все виды долгов, независимо от того, у кого, перед кем и при каких обстоятельствах они возникли.

По замыслу министерства, внедрение нового порядка должно облегчить и ускорить существующую процедуру принудительного взыскания задолженности. До настоящего времени она, хоть и существовала, но была очень громоздкой в исполнении. Для того, чтобы выяснить, где находятся счета должника, исполнитель должен был направить соответствующие запросы во все банки страны (сейчас их более 70, а когда-то было около 200). Если какие-то банки сообщали, что счета должника у них есть, нужно было писать запросы, чтобы узнать, какие средства на них находятся. И только после этого можно было приступать к аресту счетов.

Такая процедура длилась порой годами и редко доводилась до конца. Новая автоматическая процедура должна ускорить и облегчить этот процесс.

В общих чертах она выглядит следующим образом.

Исполнитель (государственный или частный) входит в автоматическую систему исполнительного производства (АСИП), формирует там требование на получение информации и накладывает на нее свою электронную подпись. Государственный исполнитель должен также подать требование на подпись руководителю соответствующего органа государственной исполнительной службы.

После того, как требование подписано, оно становится доступным в системе АСИП. Каждый банк обязан с помощью своей информационной системы не реже, чем раз в час, просматривать список требований и в случае, если требование касается кого-то из его клиентов, немедленно сообщить руководителю банка о необходимости выполнения требования, в течение часа заблокировать счета и разместить всю необходимую информацию в АСИП.

Для того, чтобы банки могли сообщать исполнителям всю необходимую информацию о счетах клиентов и средствах на них, Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно им, банк обязан сообщить исполнителю номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах.

Таким образом, с момента размещения требования в автоматизированной системе до момента наложения ареста на все счета должника во всех банках страны должно проходить не более двух часов.

Государственному предприятию «Национальные информационные системы», согласно приказу, отводилось три месяца на решение всех технических и организационных вопросов, связанных с внедрением автоматической системы. Этот срок истек в начале июля, поэтому на сегодняшний день система уже должна работать.

Сможет ли жэк списать деньги

Информация о быстрой автоматической блокировке счетов вызвала значительный ажиотаж в украинском секторе интернета и соцсетях. Распространились слухи о том, что деньги отныне будут списывать «без суда и следствия» и без ведома граждан. Подлил масла в огонь также и сам Минюст, обнародовав на официальном сайте разъяснения, согласно которому право исполнителя на арест счетов и принудительное списание с них средств должен «подтвердить своим соответствующим решением суд или другой орган (должностное лицо)».

Конечно, такая неудачная формулировка породила массу страхов и домыслов о том, какие должностные лица и при каких обстоятельствах могут вынести подобные решения. Такие страхи имеют под собой почву, учитывая нравы украинских «должностных лиц», для которых вопрос о принятии того или иного решения, чаще всего, — просто вопрос цены.

Впрочем, юристы успокаивают: в принятии решений о принудительном взыскании долгов ничего нового не появилось. Исчерпывающий список органов и лиц, чьи решения могут выполняться принудительно, определяется статьей 3 Закона Украины «Об исполнительном производстве», и он не изменился.

«В принудительном порядке выполняются решения судов, постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законом (например, Национальной полиции предоставлено право составлять административные протоколы за нарушение Правил дорожного движения), исполнительные надписи нотариусов, решения НБУ и других органов, чьи права, предусмотрены законами Украины», — говорит адвокат, руководитель гражданской практики фирмы «Горецкий и партнеры» Дарина Старовойтова.

«Слухи о том, что едва ли ни инспектор жэка может издать распоряжение о принудительном списании долгов за коммунальные услуги, а исполнитель на основании такого решения мгновенно списать средства со счета должника, даже его не предупредив, не соответствуют действительности, — подтверждает старший партнер адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. — Процедура взыскания таких долгов не меняется. Как и раньше, для того чтобы принудительно взыскать долг, поставщик услуг должен подать в суд, о чем должник будет надлежащим образом уведомлен и сможет представить суду свою собственную позицию. И только после того, как суд примет решение о взыскании долга, а должник откажется это решение выполнять, коммунальное предприятие может обратиться к исполнителю для процедуры принудительного исполнения решения суда. И это исполнение отныне может проходить по ускоренной автоматической процедуре».

Вас предупредят, но это не точно

Скорость, с которой исполнители теперь могут находить, блокировать и списывать средства со счетов должников, порождает опасения, что такие действия будут происходить без ведома владельцев счетов. И, учитывая стремительность, с которой должна происходить эта процедура, эти опасения имеют под собой основания. Закон обязывает исполнителя предупредить гражданина о начале производства письменно, однако, даже если это будет делаться, очевидно, что ни одно письмо не будет доставлено адресату быстрее, чем за два часа. Таким образом, получив письмо, должник только сможет убедиться в том, что счета уже заблокированы, а средства списаны. Впрочем, исполнители утверждают, что у должников почти нет шансов не быть предупрежденными об их действиях.

«Обязанность информирования должника об открытии соответствующего исполнительного производства никуда не исчезла. Она всегда была и остается закрепленной в законодательстве, — заявил заместитель главы Ассоциации частных исполнителей Украины Анатолий Телявский. — Абсолютное большинство должников, которые сегодня заявляют, что якобы им не сообщали о наличии задолженности, говорят неправду — это происходит с помощью и почтовой корреспонденции, и электронных средств связи. На сегодня узнать об открытом против себя исполнительном производстве можно из ряда ресурсов: Автоматизированной системы исполнительного производства, сервиса «Дія», Единого реестра должников, Онлайн-дома юстиции. Поэтому, когда должник заявляет о своей неосведомленности, чаще всего речь идет либо о нежелании получать соответствующие сообщения или о других действиях, направленных на уклонение от исполнения решения».

Однако терять бдительность не стоит. У гражданина Украины всегда остается шанс быть обманутым и ограбленным. В первую очередь стоит остерегаться действий нотариусов, имеющих право налагать на документы обязательные к исполнению исполнительные надписи.

«К сожалению, часть частных нотариусов злоупотребляют этим правом, — рассказал Ростислав Кравец. — В этом случае человека действительно не информируют, и он часто узнает, что по нему проводятся какие-то юридические действия только когда уже началось исполнительное производство, и осуществлена блокировка счетов. Чаще всего это касается дел в отношении микрокредитов. Иногда даже речь идет о кредитах, которые человек вообще не брал. Мошенники могут оформить кредит, например, на похищенный паспорт. А недобросовестный нотариус налагает на такие фиктивные договоры исполнительные надписи».

Поэтому, говорит эксперт, граждане должны помнить, что закон вообще не позволяет налагать исполнительные надписи на микрокредиты. Столкнувшись с такой проблемой, человек должен немедленно обратиться в суд с иском о признании надписи, не подлежащей исполнению. И в качестве обеспечения иска требовать принять решение о запрете любых взысканий в рамках данного исполнительного производства. Суды, как правило, такие требования удовлетворяют.

Также, в случае, если гражданин видит нарушения в действиях исполнителя, он, кроме обращения в суд, может подать жалобу к руководителю органа государственной исполнительной службы высшего уровня.

«Жалоба подается в течение 10 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов, — рассказала Дарина Старовойтова. — К жалобе необходимо приложить все документы, касающиеся содержания жалобы.

Если же должник отрицает сам факт задолженности, то ему следует обратиться к юристу, который поможет изучить все подробности дела и разработать стратегию защиты».

На бумаге работает, в реальности — нет

Что касается самой автоматизированной системы ареста средств, то, по словам Анатолия Телявского, фактически она на сегодняшний день не работает. Из 73 банковских учреждений, которые сегодня есть в стране, только 13 привлечены к электронному информационному взаимодействию с Автоматизированной системой исполнительного производства. Это «ПриватБанк», «ТАСкомбанк», «Универсал Банк», «ОКСИ банк», Банк «Восток», «Индустриалбанк», «ПроКредитБанк», банк «Львов», «Райффайзен Банк», «Кредобанк», банк «Конкорд», «ОТП банк» и «Идея банк».

«Однако, несмотря на то, что эти банки присоединены к системе, все равно мы не можем все еще назвать этот механизм автоматизированным арестом средств, который работает во многих странах мира, — когда одним постановлением арестовываются счета должника во всех учреждениях, — говорит Анатолий Телявский. — Указанные банки просто могут получать постановления исполнителя в электронном виде и на основании их арестовывать счета. Во всех других банках исполнителю приходится доставлять постановления об аресте средств в бумажном виде. А официально электронный арест средств на сегодня доступен только в семи банках: «ПриватБанк» , «Универсалбанк», «Окси Банк», «ТАСкомбанк», «Индустриалбанк», «Банк Восток» и «ПроКредит Банк». Ассоциация частных исполнителей и Министерство юстиции продолжают устранять недостатки системы и вводить полноценный автоматизированный арест средств, по примеру того, что имеют ведущие европейские страны».

По словам эксперта, после того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, но и их номера и суммы остатков на них. Соответственно, в тех случаях, если на одном из счетов есть необходимая для погашения долга сумма, у исполнителей появится возможность налагать арест не на все счета сразу, как это делается сейчас, а только на один из них. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться.