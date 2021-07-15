Юрий Романенко: Телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой пошантажировать США

"Телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой пошантажировать США накануне поездки Зеленского в гости к Байдену. В Офисе президента очевидно не особо дружат с логикой, иначе бы они легко поняли насколько по-детски выглядит этот "шантаж". Имеем простую вводную", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"США нужна Россия, чтобы связать Китай (помимо России еще много кто). Китай имеет близкие отношения с Россией, стараясь не допустить ее сближения с США. Есть Россия, которая видит Украину своей частью. Для США и Китая Украина является второстепенной в контексте их отношений с Россией. Если США договариваются с Россией, то Украина скорее всего оказывается в зоне ее влияния. Текст Путина об Украине именно об этом...

Таким образом, самое тупое что может сделать в Украина в очень тяжелой ситуации, что сложилась вокруг нее, шантажировать США "угрозой" сбежать к Китаю, который ближе к России, чем США сейчас. Самое тупое, что может Зеленский сделать в этой ситуации во время визита в Вашингтона требовать, чтобы США там финансировали и дальше "форпост демократии". Банковая, ау, Вашингтон только что слил "форпост демократии" - Афганистан, куда вбухал 1-2 трлн баксов. Украине сейчас остается только предлагать как вписаться в новую архитектуру отношений Запада с Россией до того момента, пока не проясниться состоялась сделка или нет. И для этого нужно выглядеть идиотами, которыми можно пренебречь. Ибо идиотов всегда пускают в расход. Не жалко", - подытоживает Романенко.