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Бритни Спирс: Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. В какой-то момент я думала, что меня пытаются убить

  10   0 15.07.2021, 21:00 | Новости, Культура
Бритни Спирс: Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. В какой-то момент я думала, что меня пытаются убить

Певица Бритни Спирс обвинила своего отца Джейми Спирса в "злоупотреблении опекунством". Об этом она заявила 14 июля во время нового выступления в суде, которое проходило в телефонном режиме, сообщает US Weekly, пишет Корреспондент.

"Я хочу обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством", - заявила Бритни, потребовав провести расследование в отношении Спирса.

"Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня", - подчеркнула певица.

Также она утверждает, что не знала о возможности попросить о прекращении опекунства раньше.

"Прошу прощения за свое невежество, но я этого не знала. То, что я пережила смущает и деморализует, и это главная причина, почему я не говорила открыто. Я не верила, что мне поверят", - призналась артистка.

Во время слушания ей было предоставлено право самостоятельно выбрать адвоката, после того, как Сэм Ингхэм, представлявший интересы звезды с 2008 года по назначению суда, подал в отставку.

Судья Бренда Пенни позволила Бритни заменить его Мэттью Розенгартом.

Новый адвокат исполнительницы после заседания суда заявил журналистам, что намерен добиваться отстранения Джеймса Спирса от опекунства над ней. 

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