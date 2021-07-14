Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:05

В машину четыре раза подряд ударила молния. ВИДЕО

22:07

Путин ответил Зеленскому насчет возможности обсудить свою статью

21:00

Johnson & Johnson и AstraZeneca модифицируют свои вакцины, чтобы устранить риск образования тромбов

19:28

На теле застреленного президента Гаити нашли следы пыток – CNN

17:30

Фесенко: Отставка Авакова давно назревала, и над ней работали, как минимум, несколько месяцев

16:01

Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою

15:33

Сергій Євтушок: Вчителі мають негайно отримати заробітну плату і відпускні

14:31

Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое является оправданием преступного настоящего – Кочетков

13:10

Сергій Руденко: Зеленський, перша Мендель і її тьотя

11:30

Кофе снижает риск заражения коронавирусом

10:06

Кочетков: Отставка Авакова. Что она означает

08:05

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

07:02

12 дней в пробке: как выглядит самый большой автомобильный затор в мире. ВИДЕО

23:50

Что такое "авансовый платеж" в счетах за коммуналку и зачем он нужен

21:56

Рада провалила легализацию медицинского каннабиса

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Путин ответил Зеленскому насчет возможности обсудить свою статью

  9   0 14.07.2021, 22:07 | Новости, Политика
Путин ответил Зеленскому насчет возможности обсудить свою статью

Путин отметил, что советует Зеленскому сначала «внимательно почитать» так называемую статью.

Российский президент Владимир Путин ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского обсудить свою «статью» об «одном народе» россиян и украинцев.

Об этом Путин сказал в интервью пропагандистам, текст которого размещен на сайте Кремля, информирует UAINFO.org.

Зеленский на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика» в Киеве, комментируя публикацию Путина по Украине, заявил, что не читал всего текста, но обсудил бы с главой Кремля «некоторые вещи».

«Я просто не знал, на что он тратит это время. И сейчас я вижу результат.

Мне кажется, что важно, что о некоторых вещах, и кстати, о которых он написал, – мы могли бы проговорить.

Наверное, я предоставил бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем», – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Путин отметил, что советует Зеленскому сначала «внимательно почитать» так называемую статью.

«Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем поговорить.

Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины.

Эти споры давние», – ответил Путин.

Он добавил, что «спорить с этой статьей довольно сложно», назвав свой текст «честным»: «Она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе – именно исторические документы, которые в архивах лежат».

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (287)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]