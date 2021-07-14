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Johnson & Johnson и AstraZeneca модифицируют свои вакцины, чтобы устранить риск образования тромбов

  6   0 14.07.2021, 21:00 | Новости, Общество
Johnson & Johnson и AstraZeneca модифицируют свои вакцины, чтобы устранить риск образования тромбов

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca изучают вопрос о модификации вакцин против COVID-19, чтобы устранить риск образования тромбов, сообщает The Wall Street Journal, пишет ZN.ua.

Johnson & Johnson, AstraZeneca и Оксфордский университет вместе с независимыми учеными проводят исследования, чтобы выяснить, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск редких, но серьезных случаев образования тромбов, связанных с прививками.

Как пишет The Wall Street Journal есть шанс выявить причину тромбов. AstraZeneca сможет изменить свою вакцину к следующему году.

"AstraZeneca активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять эти чрезвычайно редкие явления свертывания крови, включая информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения", - сказал представитель компании.

"Мы решительно поддерживаем осведомленность о признаках и симптомах этого очень редкого явления, чтобы обеспечить правильную диагностику, надлежащее лечение и оперативную отчетность медицинских работников. Мы также поддерживаем продолжение исследований и анализа, работая с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения" - заявили в компании Johnson & Johnson.

Однако изменение вакцины может привести к необходимости повторного одобрения со стороны регулирующих органов и изменению прав собственности.

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