В машину четыре раза подряд ударила молния. ВИДЕО

В прошлом месяце, в американском штате Канзас, прошла сильная гроза. Некоторых автомобилистов непогода застала посреди дороги. Не обошлось и без происшествий.

Во внедорожник Jeep Grand Cherokee четыре раза подряд попала молния. На момент происшествия в машине находилось несколько людей. Все отделались только испугом. Электроника машины вышла из строя мгновенно. Суммарная сила разряда от четырех молний превышает миллион вольт.

Об этом сообщает UAINFO.org.

К счастью, при создании автомобилей их проектируют по принципу клетки Фарадея, и в случае удара молнии разряд рассеивается и направляется в землю.

За внедорожником следовал другой автомобиль, в салоне которого был установлен видеорегистратор. Удар четырех молний в машину попал на видео.