Отставка Авакова нужна властям с целью погасить большие скандалы – генерал СБУ

Новость об отставке Авакова вызвала бурную реакцию в СМИ и соцсетях — одни бесконечно радуются отставке, а другие задают вопрос, «а будет ли лучше?».

Об этой отставке в эфире на Апостроф TV рассказал генерал-майор запаса СБУ, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности ИГОРЬ ГУСЬКОВ, информирует UAINFO.org.

— Ходят слухи, что «Слуга народа» или ведет консультации, или уже собрала голоса за отставку Арсена Авакова с должности. А ведь он у нас «вечный» министр после Революции 2014 года. Ваша оценка этого шага и вообще деятельности Авакова?

— Я коснусь именно того, какую роль Аваков с его потенциалом в качестве политика, управленца, и как человека, противостоящего, в том числе, агрессии, мог бы сыграть на Донбассе. Я хотел бы напомнить: к Авакову может быть самое разное отношение и заслуженно.

С одной стороны весов лежит дело Шеремета и другие подобные производства, которые вызывают массу критики у патриотов. Но есть и вторая сторона медали — в 2014 году Харьков остался украинским благодаря лично Авакову. Я был этому свидетелем — и не как должностное лицо, а как гражданин Украины, на тот момент находящийся в Харькове.

Я видел полную беспомощность СБУ, центральное здание которой обложилось мешками с песками на тот момент. Оно находится в 150 метрах от захваченного горисполкома. И фактически выходили только оперативники, ни о каком штурме даже речи не было.

И я видел со стороны штурм здания. Это было дело нескольких минут. Зашли, взяли, связали, и Харьков остался Харьковом. Было освобождено здание горсовета. Его брали бойцы спецподразделения МВД. И за эту операцию лично отвечал Аваков.

Его способность успешно решать вопросы по освобождению и борьбе с терроризмом была доказана в Харькове. Она не была доказана, например, в Луганске. Напомню, что тогда были распределены роли. Кто отвечал за Харьков, кто за Крым, который выпал на тот момент. Самый сложный участок, безальтернативно проигранный. Мы помним, кто отвечал за Донецк, кто за Луганск, который был самой провальной операцией на тот момент. И за нее несет ответственность прежде всего СБУ. Об этом тоже надо очень четко говорить.

А в Харькове — МВД выстояло. У Авакова есть огромный потенциал, поэтому, когда мы говорим об отставке, то надо понимать, что здесь, скорее всего, политика, которая весит больше, чем то, что в чаше весов всех его достоинств и недостатков.

Еще раз говорю, я сейчас постарался быть субъективно-объективным. То есть говорю свою точку зрения, отмечая достоинства Авакова и те моменты, которые на сегодняшний день вызывают у меня неприятие. Так же, как у тех моих коллег, либо тех, с кем я был в АТО, и тех, кто на сегодняшний день выходит на демонстрации, требуя отставки Авакова.

— Вы же с ним лично знакомы?

— Конечно. Мы не являемся друзьями, у нас есть отличия и в пройденном пути. Но в то же время я неоднократно был на тех совещаниях и такой в неформальной обстановке, где мог лучше узнать Арсена Борисовича и его оценки ситуации в стране, агрессии России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18), того что Украина сделала или не сделала, когда общение не было ограничено камерами для СМИ. Поверьте мне, я нисколько не сомневаюсь, что Аваков — патриот Украины.

— Как думаете, отсутствие публичных политических амбиций помогло ему на протяжении семи лет быть на этой должности?

— У Арсена Борисовича достаточно спикеров, которые могут дать оценку именно политических амбиций.

— Мне интересен ваш анализ со стороны, анализ силовика не из его ведомства.

— Я считаю, что он имеет очень хорошие качества управленца. Это человек, который не только может принимать решения, но и нести за них ответственность. Самое главное — это человек, который способен в нужную минуту очень четко обозначить свою позицию на те угрозы, с которыми сталкивается Украина. Причем он не пытается искать политические конъюнктуры в этом. Надо ему отдать должное.

Что касается второй стороны медали, как я считаю, попыток обуздать и ввести в контролируемое русло те патриотические тенденции или патриотические движения, которые на сегодняшний день не подконтрольны Арсену Борисовичу — то это тоже имеет место быть. Я не могу внутренне согласиться с теми действиями, которые предпринимает МВД в отношении многих украинских патриотов, обвиняя их в тех преступлениях, которые, мягко говоря, еще абсолютно не доказаны.

— Но ведь не это стало причиной для его снятия с должности? Вы же сами сказали, что предметом или причиной этого стала политика.

— Подчеркиваю, к власти можно относиться по-разному. Но, на мой взгляд, сейчас очень много делается для того, чтобы сбить градус накала, который постепенно нарастает в обществе в отношении действующей власти, в отношении тех событий, которые связаны с большими скандалами.

Инициирование отставки Авакова, в том числе, на фоне того скандала, который разогревается с ЧВК Вагнера — я не исключаю, что это тоже одна из причин. Удовлетворить общество хоть в чем-то, потому что требования отставки Авакова достаточно популярны в обществе.

— Говорят, что достойной альтернативы Авакову нет. Вы видите руководителей, которые могут такую сильную структуру возглавить?

— Я не беру на себя такую ответственность говорить как о политике, но как о человеке, который умеет руководить, находить решение задач по противодействию террористической деятельности — нет.