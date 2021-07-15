Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:25

Юрий Бутусов: В стране происходит "Ермакизация" власти

08:01

Зеленский соврал о самых быстрых реформах в Украине – зампомощника госсекретаря США

07:06

Отставка Авакова нужна властям с целью погасить большие скандалы – генерал СБУ

23:05

В машину четыре раза подряд ударила молния. ВИДЕО

22:07

Путин ответил Зеленскому насчет возможности обсудить свою статью

21:00

Johnson & Johnson и AstraZeneca модифицируют свои вакцины, чтобы устранить риск образования тромбов

19:28

На теле застреленного президента Гаити нашли следы пыток – CNN

17:30

Фесенко: Отставка Авакова давно назревала, и над ней работали, как минимум, несколько месяцев

16:01

Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою

15:33

Сергій Євтушок: Вчителі мають негайно отримати заробітну плату і відпускні

14:31

Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое является оправданием преступного настоящего – Кочетков

13:10

Сергій Руденко: Зеленський, перша Мендель і її тьотя

11:30

Кофе снижает риск заражения коронавирусом

10:06

Кочетков: Отставка Авакова. Что она означает

08:05

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Отставка Авакова нужна властям с целью погасить большие скандалы – генерал СБУ

  34   0 15.07.2021, 07:06 | Новости, Политика
Отставка Авакова нужна властям с целью погасить большие скандалы – генерал СБУ

Новость об отставке Авакова вызвала бурную реакцию в СМИ и соцсетях — одни бесконечно радуются отставке, а другие задают вопрос, «а будет ли лучше?». 

Об этой отставке в эфире на Апостроф TV рассказал генерал-майор запаса СБУ, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности ИГОРЬ ГУСЬКОВ, информирует UAINFO.org.

— Ходят слухи, что «Слуга народа» или ведет консультации, или уже собрала голоса за отставку Арсена Авакова с должности. А ведь он у нас «вечный» министр после Революции 2014 года. Ваша оценка этого шага и вообще деятельности Авакова?

— Я коснусь именно того, какую роль Аваков с его потенциалом в качестве политика, управленца, и как человека, противостоящего, в том числе, агрессии, мог бы сыграть на Донбассе. Я хотел бы напомнить: к Авакову может быть самое разное отношение и заслуженно.

С одной стороны весов лежит дело Шеремета и другие подобные производства, которые вызывают массу критики у патриотов. Но есть и вторая сторона медали — в 2014 году Харьков остался украинским благодаря лично Авакову. Я был этому свидетелем — и не как должностное лицо, а как гражданин Украины, на тот момент находящийся в Харькове.

Я видел полную беспомощность СБУ, центральное здание которой обложилось мешками с песками на тот момент. Оно находится в 150 метрах от захваченного горисполкома. И фактически выходили только оперативники, ни о каком штурме даже речи не было.

И я видел со стороны штурм здания. Это было дело нескольких минут. Зашли, взяли, связали, и Харьков остался Харьковом. Было освобождено здание горсовета. Его брали бойцы спецподразделения МВД. И за эту операцию лично отвечал Аваков.

Его способность успешно решать вопросы по освобождению и борьбе с терроризмом была доказана в Харькове. Она не была доказана, например, в Луганске. Напомню, что тогда были распределены роли. Кто отвечал за Харьков, кто за Крым, который выпал на тот момент. Самый сложный участок, безальтернативно проигранный. Мы помним, кто отвечал за Донецк, кто за Луганск, который был самой провальной операцией на тот момент. И за нее несет ответственность прежде всего СБУ. Об этом тоже надо очень четко говорить.

А в Харькове — МВД выстояло. У Авакова есть огромный потенциал, поэтому, когда мы говорим об отставке, то надо понимать, что здесь, скорее всего, политика, которая весит больше, чем то, что в чаше весов всех его достоинств и недостатков.

Еще раз говорю, я сейчас постарался быть субъективно-объективным. То есть говорю свою точку зрения, отмечая достоинства Авакова и те моменты, которые на сегодняшний день вызывают у меня неприятие. Так же, как у тех моих коллег, либо тех, с кем я был в АТО, и тех, кто на сегодняшний день выходит на демонстрации, требуя отставки Авакова.

— Вы же с ним лично знакомы? 

— Конечно. Мы не являемся друзьями, у нас есть отличия и в пройденном пути. Но в то же время я неоднократно был на тех совещаниях и такой в неформальной обстановке, где мог лучше узнать Арсена Борисовича и его оценки ситуации в стране, агрессии России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18), того что Украина сделала или не сделала, когда общение не было ограничено камерами для СМИ. Поверьте мне, я нисколько не сомневаюсь, что Аваков — патриот Украины.

— Как думаете, отсутствие публичных политических амбиций помогло ему на протяжении семи лет быть на этой должности? 

— У Арсена Борисовича достаточно спикеров, которые могут дать оценку именно политических амбиций.

— Мне интересен ваш анализ со стороны, анализ силовика не из его ведомства. 

— Я считаю, что он имеет очень хорошие качества управленца. Это человек, который не только может принимать решения, но и нести за них ответственность. Самое главное — это человек, который способен в нужную минуту очень четко обозначить свою позицию на те угрозы, с которыми сталкивается Украина. Причем он не пытается искать политические конъюнктуры в этом. Надо ему отдать должное.

Что касается второй стороны медали, как я считаю, попыток обуздать и ввести в контролируемое русло те патриотические тенденции или патриотические движения, которые на сегодняшний день не подконтрольны Арсену Борисовичу — то это тоже имеет место быть. Я не могу внутренне согласиться с теми действиями, которые предпринимает МВД в отношении многих украинских патриотов, обвиняя их в тех преступлениях, которые, мягко говоря, еще абсолютно не доказаны.

— Но ведь не это стало причиной для его снятия с должности? Вы же сами сказали, что предметом или причиной этого стала политика. 

— Подчеркиваю, к власти можно относиться по-разному. Но, на мой взгляд, сейчас очень много делается для того, чтобы сбить градус накала, который постепенно нарастает в обществе в отношении действующей власти, в отношении тех событий, которые связаны с большими скандалами.

Инициирование отставки Авакова, в том числе, на фоне того скандала, который разогревается с ЧВК Вагнера — я не исключаю, что это тоже одна из причин. Удовлетворить общество хоть в чем-то, потому что требования отставки Авакова достаточно популярны в обществе.

— Говорят, что достойной альтернативы Авакову нет. Вы видите руководителей, которые могут такую сильную структуру возглавить? 

— Я не беру на себя такую ответственность говорить как о политике, но как о человеке, который умеет руководить, находить решение задач по противодействию террористической деятельности — нет.

 

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (290)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]