Зеленский соврал о самых быстрых реформах в Украине – зампомощника госсекретаря США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении на конференции в Вильнюсе говорил о тех реформах, которые соответствуют прежде всего потребностям и ожиданиям украинцев.

Как передает «Укринформ», об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, информирует UAINFO.org.

«Секретарь Блинкен говорил о децентрализации, цифровизации, других достижениях. А потом он очень конкретно сказал о следующих шагах, которые, по нашему мнению (и кстати, не только нашему), нужны украинцам для успеха Украины.

Сейчас 2021 год, а Революция Достоинства была в 2014-м. Без справедливости нет достоинства.

Следовательно, реформа правосудия и юстиции — это очень важно, это опыт Украины», — рассказал Кент.

В этом контексте он напомнил, что Майя Санду выиграла выборы в Молдове, а Никол Пашинян — в Армении, апеллируя к необходимости установления справедливости и правосудия.

«Следовательно, это потребность — и это то, чего ожидают люди в Молдове, Армении, Украине.

Мы поддерживаем ожидания украинцев», — отметил заместитель помощника госсекретаря США.

Комментируя заявление Зеленского, что Украина осуществляет реформы быстрее всех в Европе, Кент заметил, что «другие страны шли быстрее и дальше за короткий промежуток времени, и они сейчас в ЕС».

Американский чиновник заверил, что политика администрации президента Байдена направлена ​​на поддержку Украины, чтобы она была успешной в экономике, внутренних делах и преодолении внешней агрессии.

«Думаю, мы понимаем вызовы и то, как мы можем помочь Украине», — резюмировал дипломат.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время Ukraine Reform Conference в Вильнюсе рассказал, какими должны быть основные шаги Украины для удачного внедрения всех необходимых реформ. Первыми из них он назвал обеспечение честного и прозрачного отбора судей и руководства антикоррупционных органов.