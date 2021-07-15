Юрий Бутусов: В стране происходит "Ермакизация" власти

"Ермакизация" МВД. "Добровольная" отставка министра МВД Арсена Авакова по требованию президента Владимира Зеленского не связана, конечно, сама по себе ни с одной из этих причин:

- заседания в Кабмине, где нередко слушают мнение Авакова больше, чем Шмыгаля - включая самого Шмыгаля;

- встреча Авакова с новым временным поверенным в делах США Джорджем Кентом, в то время как американец не собирается пока встречаться с главой ОП Андреем Ермаком, формально курирующим у Зеленского отношения с США;

- коммуникации с председателем ВР Разумковым, который впал в немилость в ОП, и с подавляющим большинством депутатов всех фракций;

- самостоятельные возможности для переговоров получение кредитов и контрактов в Евросоюзе, которые сделал Аваков без участия ОП;

- протесты различных оппозиционных партий и Петра Порошенко против Зеленского при отсутствии протестов против Авакова;

- страх перед Нацкорпусом и уличными протестами;

- задержание Слуг народа на наркотиках и утечки этих фактов в СМИ;

- критика голосований за санкции СНБО по олигархам, которые являются гражданами Украины, без решения судов;

- стремление Зеленского отстроиться от пресс-конференции, на которой он вместе с генпрокурором Рябошапкой поздравил Авакова с раскрытием убийства Шеремета",- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Ни одна из этих и многих других резонансных причин не стала главной причиной отставки министра МВД - причин гораздо больше. И сработали они все вместе.

Мотивация Офиса очевидна: Зеленский не собирается бороться с Аваковым, он хочет лишить его инструментов влияния.

Поэтому Зеленский не критикует МВД, не дает команд открыть какие-либо уголовные дела, не требует провести какие-то реформы. Наоборот - Офис президента Авакова хвалит и предложил преемником Дениса Монастырского, главу парламентского комитета тесно связанного с командой отставленного министра. Личное влияние Офис Авакову обещает, но политическую субъектность забирает себе.

И все чувства Зеленского и Ермака выразил в специальном послании пиарщик Офиса Подоляк, среди потоков восхищения Аваковым показательны два тезиса:

1. "Арсен Борисович Аваков всегда сильно выбивался из числа типичных суетливых представителей украинской политики. Среди которых слишком много продающихся, вечно понтящихся, «чего изволите», «мы готовы руководить, только скажите как...» В отличие от всех этих стайных субъектов, умело рыскающих в поисках очередного хозяина с большим олигархическим карманом, Арсен Борисович - действительно политический тяжеловес". Кстати, звучит очень смешно, потому что это прямая самокритика Офиса президента и самого автора текста, служившего пиарщиком "Юры Енакиевского".

2. "Авакову точно не понадобится напоминать о себе постоянным мельканием на олигархических телеканалах. Не понадобится ни с кем склеивать какие-то инфантильные партии или движения, как это часто делают другие министры или премьеры".

Чтобы реализовать обе этих задачи Зеленский и Ермак сохраняют Авакова рядом с собой, но без кресла.

Что дальше?

После самоотставки Авакова Ермак будет теперь более настойчиво поднимать перед Зеленским вопрос об отставке еще нескольких фигур, которые Офис неоднократно пытался убрать по подозрению в самостоятельности и субъектности - список известен. Это и генеральный прокурор Венедиктова, и спикер ВР Разумков. Разумеется, что будет попытка забрать пост главы КГГА у мэра Кличко.

В стране происходит "Ермакизация" власти.

Президенту Владимиру Зеленскому все сложней руководить съемками своего реалити-шоу, ведь с каждым днем геометрическая прогрессия обязательств и ответственности растет все больше, а методы ручного управления страной становятся все примитивней. С усложнением задач Зеленский борется не путем структурных реформ, а путем сокращения числа продюсеров. Влияние "смотрящих" - павлюков, тищенко, гмыриных возрастает. А власть съеживается до размера кабинета, в котором Зеленский живет вместе с Ермаком и приходящими временами Шефиром и Тимошенко, и креативят. В этой дружной семье конкуренцию не терпят. Когда у тебя есть монополия над кем и над чем смеяться, креатив приносит самые высокие прибыли", - завершает Бутусов.