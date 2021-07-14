Фесенко: Отставка Авакова давно назревала, и над ней работали, как минимум, несколько месяцев

"Любимый вопрос журналистов: почему это случилось именно сейчас? Задают этот вопрос и по отставке Авакова. Отвечая на этот вопрос, надо понимать, что отставка Авакова давно назревала, и над ней работали как минимум несколько месяцев. Сам момент отставки был выбран, на мой взгляд, исходя из сугубо тактических соображений. Сразу же отмечу, что внешний фактор к этой отставке отношения не имеет, что косвенно подтвердила и встреча Авакова с Кентом (временным главой посольства США) накануне", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org.

"У меня два возможных объяснения «почему именно сейчас».

Во-первых, Президент стремился закрыть этот сложный кадровый вопрос до окончания парламентской сессии. Это самое простое и функциональное объяснение, почему отставка Авакова произошла именно сейчас.

Во-вторых, и это также учитывалось, 20 июля будет пятая годовщина убийства Павла Шеремета. В расследовании этого убийства, по делу подозреваемых к его причастности возникла очень неоднозначная ситуация. Президент в свое время также оказался в контексте этой ситуации. И президентская команда явно стремилась снять конфликтное напряжение вокруг этой темы, в том числе и через отставку министра внутренних дел, который ассоциировался с этой проблемой. Это стало заметным еще во время большой пресс-конференции Президента Зеленского. Поэтому, трагическая дата убийства Павла Шеремета также, возможно, сыграла свою роль в том, почему это решение было принято именно сейчас", - констатирует Фесенко.