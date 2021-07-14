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Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою

  17   0 14.07.2021, 16:01 | Новости, Спорт
Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою

Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук зробили спільне фото з російським репером Бастою під час відпочинку в Туреччині.

Світлину Миколенко оприлюднив у сторіс в Instagram, пише Еспресо.

На знімку він та Яремчук сфотографувалися з Бастою, який гастролював у окупованому Криму. Футболісти зустріли російського репера у Туреччині, де гравці разом проводять відпустку після виступу за збірну України на Євро-2020. 

Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти. 9 вересня 2017 року йому заборонили в'їзд до України терміном на три роки. 

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