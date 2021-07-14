На теле застреленного президента Гаити нашли следы пыток – CNN

На теле застреленного президента Гаити Жовенеля Моиза кроме пулевых отверстий нашли также следы пыток - у мужчины была сломана нога и были серьезные травмы лица.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии многих правительственных чиновников, пишет УНИАН.

Издание пишет, что задержание банды длилось часы с перестрелками и заложниками. Во время преследования нападавшим удалось скрыться в двухэтажном здании магазина.

Сотрудники сил безопасности сначала бросили баллончики со слезоточивым газом, на что несколько подозреваемых вышли и сдались правоохранителям. Другие продолжали стрельбу, даже бросив гранату, однако она не взорвалась.

Как оказалось, отдельные члены группировки тихо перебежали в здание посольства за холмом от магазина. Неизвестно, консультировал ли иностранцев кто-то из местных. Журналистам в МИД сообщили, что сразу после убийства их дипломатов отправили работать из дома "из соображений безопасности".

В посольстве тогда арестовали 11 подозреваемых. По данным гаитянской полиции, по меньшей мере 28 человек подозреваются в убийстве; 26 идентифицировали колумбийцами. 20 человек задержали, в том числе двух граждан США, которые, по их словам, "выполняли роль переводчиков".