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Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое является оправданием преступного настоящего – Кочетков

  5   0 14.07.2021, 14:31 | Новости, Политика
Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое является оправданием преступного настоящего – Кочетков

"Прочел сей изощренно-извращенный идеологический опус, подписанный В.Путиным. А сочиненный, по моему убеждению, Владиславом Сурковым, проектантом российской агрессии против Украины - начиная с аннексии Крыма и заканчивая навязыванием «субъектности» непризнанных формирований на Донбассе", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Очевидно, что как раз с написанием этой статьи и связано возвращение Суркова (и его подручных вроде Бородая) в медийное пространство. Вполне возможно, что именно Суркову поручено разработать понятийную схему в отношении Украины для начавшихся американо-российских переговоров на высшем уровне.

Во всяком случае, статья Суркова-Путина является именно псевдоисторическим «обоснованием» действий и намерений РФ по отношению к Украине. И там есть специфически сурковские «фишки».

Это не только лингвистический стеб вроде выражения «в Донбассе», которое не употребляется даже в России. Сурков вовсе не ошибается в пересказе событий и трактовок взаимоотношений Украины и России. Он вполне сознательно «конструирует» историю - такую, какая удобна в данный момент Кремлю. И Суркова, и Путина, и всю Россию, да и весь мир, озабоченный ковидом и прочими страстями, не интересует, как там на самом деле возникала Киевская (по-кремлевски - «Древняя») Русь. Как и то, что Московия не являлась и не могла являться центром ее формирования.

Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое есть оправдание преступного настоящего. То есть, лучший историк - не тот, кто обладает признанными артефактами, подтверждаемыми свидетельствами, логической аргументацией и прочим научным инструментарием, а тот, у кого больше численность армии. И это, кстати, прямая параллель с российским кумиром Иосифом Сталиным.

Бытует выражение, что историю пишут победители. Недоимперия предлагает следующий шаг: историю пишут не фактические победители, а те, у кого хватает наглости себя таковыми объявить. И опус Суркова-Путина - характерный образец такого концепта родом из питерской подворотни.

Поэтому спорить с неказистыми тезисами этой статьи, опровергать фактические ошибки и демонстративные передергивания, которыми она пропитана - это глупость и содействие врагу, так как является переходом на его поле противостояния. Нам надо принципиально опережать врага в построении своей идеологии - идеологии успешной Украины завтрашнего дня. Но этого, увы, не происходит: мы барахтаемся и тонем в своих социо-культурных дрязгах дня вчерашнего, в том числе, и в навязываемых нам из Кремля. Сами не можем между собой договориться ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем.

А в это время нашу судьбу опять решают без нас. Решают, среди прочих, подлые и циничные, но последовательные манипуляторы", - завершает политолог.

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