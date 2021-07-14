Сергій Євтушок: Вчителі мають негайно отримати заробітну плату і відпускні

«Батьківщина» вимагає негайно викликати прем'єр-міністра Шмигаля до Верховної Ради і отримати від нього повний звіт, що відбувається з виплатою заробітної плати і відпускних вчителям», - про це заявив з трибуни парламенту у середу, 14 липня. народний депутат фракції «Батьківщина» Сергій Євтушок, пише UAINFO.org.

Він пояснив, що народні депутати отримали шквал звернень від освітян про невиплату заробітної плати і відпускних через великий обсяг дефіциту освітньої субвенції. «Народні депутати і члени уряду вже написали заяви про відпустки і готуються відпочивати та отримувати виплати на відпочинок, - наголосив під час виступу Сергій Євтушок. - І це в той момент, коли в освіті з огляду на величезний дефіцит освітньої субвенції вчителі не мають можливості піти у відпустки».

За його словами, лише два місяці - липень і серпень - відводиться для освітян, коли вони можуть використати кошти для своїх відпусток. До того ж, у серпні освітяни вже мають приводити заклади освіти до належного стану і готуватись до того, щоб 1 вересня українські діти пішли до школи. «Я не розумію, чому депутати мовчать про цю проблему, особливо мажоритарники, бо точно знаю, що шквал звернень надходить і до вас з проханням негайно втрутитись у ситуацію, - підкреслив народний депутат. - Лічені дні залишається роботи парламенту у пленарному режимі, далі у нас не буде найменшої можливості в сесійній залі проголосувати зміни до бюджету і додати до освітньої субвенції той обсяг коштів, який дасть можливість виплатити заробітні плати нашим вчителям і дасть можливість їм повноцінно піти у відпустку і відповідно виплатити їм відпускні".

Сергій Євтушок пояснив, що відбувається в органах місцевого самоврядування в цій сфері: ті міські громади, до яких доєдналися села, мають величезний обсяг дефіциту такої субвенції на виплату освітянам заробітної плати. «А що робить уряд? Змушує голів ОТГ «оптимізувати» заклади освіти скорочуючи та закриваючи школи, - підсумував він. - Тому наша вимога негайно викликати прем'єр-міністра Шмигаля до Верховної Ради».



