Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:01

Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою

15:33

Сергій Євтушок: Вчителі мають негайно отримати заробітну плату і відпускні

14:31

Кремль пытается втюхать не только Украине, но и миру ублюдочный концепт: выдуманное и навязанное прошлое является оправданием преступного настоящего – Кочетков

13:10

Сергій Руденко: Зеленський, перша Мендель і її тьотя

11:30

Кофе снижает риск заражения коронавирусом

10:06

Кочетков: Отставка Авакова. Что она означает

08:05

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

07:02

12 дней в пробке: как выглядит самый большой автомобильный затор в мире. ВИДЕО

23:50

Что такое "авансовый платеж" в счетах за коммуналку и зачем он нужен

21:56

Рада провалила легализацию медицинского каннабиса

21:04

ВОЗ не рекомендует комбинировать вакцины от COVID-19

20:01

CNN: Голливудского актера засудили за секс-переписку с несовершеннолетней

19:05

Джеки Чан хочет вступить в Компартию и заявил, что в Китае слишком много свободы

17:28

Байден збирається обговорити "Північний потік-2" з Меркель, – Псакі

16:00

Игорь Эйдман: Для Путина захват Украины – идея фикс. Он ради этого не остановится и перед большой войной

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Сергій Євтушок: Вчителі мають негайно отримати заробітну плату і відпускні

  7   0 14.07.2021, 15:33 | Новости, Общество
Сергій Євтушок: Вчителі мають негайно отримати заробітну плату і відпускні

«Батьківщина» вимагає негайно викликати прем'єр-міністра Шмигаля до Верховної Ради і отримати від нього повний звіт, що відбувається з виплатою заробітної плати і відпускних вчителям», - про це заявив з трибуни парламенту у середу, 14 липня. народний депутат фракції «Батьківщина» Сергій Євтушок, пише UAINFO.org.

Він пояснив, що народні депутати отримали шквал звернень від освітян про невиплату заробітної плати і відпускних через великий обсяг дефіциту освітньої субвенції. «Народні депутати і члени уряду вже написали заяви про відпустки і готуються відпочивати та отримувати виплати на відпочинок, - наголосив під час виступу Сергій Євтушок. - І це в той момент, коли в освіті з огляду на величезний дефіцит освітньої субвенції вчителі не мають можливості піти у відпустки».

За його словами, лише два місяці - липень і серпень - відводиться для освітян, коли вони можуть використати кошти для своїх відпусток. До того ж, у серпні освітяни вже мають приводити заклади освіти до належного стану і готуватись до того, щоб 1 вересня українські діти пішли до школи. «Я не розумію, чому депутати мовчать про цю проблему, особливо мажоритарники, бо точно знаю, що шквал звернень надходить і до вас з проханням негайно втрутитись у ситуацію, - підкреслив народний депутат. - Лічені дні залишається роботи парламенту у пленарному режимі, далі у нас не буде найменшої можливості в сесійній залі проголосувати зміни до бюджету і додати до освітньої субвенції той обсяг коштів, який дасть можливість виплатити заробітні плати нашим вчителям і дасть можливість їм повноцінно піти у відпустку і відповідно виплатити їм відпускні".

Сергій Євтушок пояснив, що відбувається в органах місцевого самоврядування в цій сфері: ті міські громади, до яких доєдналися села, мають величезний обсяг дефіциту такої субвенції на виплату освітянам заробітної плати. «А що робить уряд? Змушує голів ОТГ «оптимізувати» заклади освіти скорочуючи та закриваючи школи, - підсумував він. - Тому наша вимога негайно викликати прем'єр-міністра Шмигаля до Верховної Ради».

Лента статей

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (283)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]