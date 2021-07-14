Сергій Руденко: Зеленський, перша Мендель і її тьотя

"З відставкою з посади прессекретаря президента Зеленського Мендель змінила запис у своєму профілі. "Перша прессекретарка Президента України", - це запис, очевидно, має дати усім зрозуміти: Юля перейшла у мемуаристику. Є що згадати, але написати не про все ще можна. Утім, аби ніхто не сумнівався у її поінформованості, Мендель виклала у Facebook ще одну частину книги "Кожен із нас президент", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Сергій Руденко, інформує UAINFO.org.

"Короткий виклад того, що дуже складно написала у черговому розділі своєї книги Юлія Мендель.

Отже:

1. Юля говорить англійською. І навіть цією мовою 2016 року обговорювала у Брюсселі із одним впливовим іноземним журналістом (якого не називає) те, що українські політики гірші за російських.

2. До Зеленського зміни були повільними і малопомітними всередині країни.

3. Порошенко і його команда залишалися дрібними радянськими злодіями, які дорвалися до бюджетного корита.

4. За майже тридцять років незалежності політичні партії в Україні не виробили ані єдиної державної ідеології, ані власних ідеологічних цінностей.

5. Коли в новорічну ніч 2019-го Зеленський оголосив своє рішення йти на вибори президента, багато хто зітхнув з полегкістю. (Ще більше полегшено зітхне, коли він піде з посади).

6. Мендель впевнена, що Порошенко - нікчема, а Зеленський - молодець.

7. Тьотя Мендель теж була за Зеленського. (Ось хто вирішив долю виборів 2019!).

8. На дебатах із Порошенком Зеленський був у ролі молодого послушника. (О, Боже!)

9. Тьотя Мендель захотіла, аби Зеленський переміг. (Звісно ж!)

10. Юля радіє, що Зеленський переміг, як вона каже, без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами чи обприсканим газом.

(От взяла і своїм брудним письмом образила усіх тих, хто стояв на Майдані! Це треба вміти так!)

11. Тьотя Мендель також радіє. Особливо - за Юлю. (Висота!)

12. Юля прочитала чимало книжок з питань кібербезпеки, дивилася фільми про роботу нових політтехнологій. Каже, без цього зрозуміти політику не можна. (Але розуму їй це не додало, прости Господи!)

13. Зеленський назавжди змінив українську політику. (Погруддя - на батьківщині Героя і барельєф на Президентському університеті!)

14. Тьотя Мендель чомусь вже не згадується. (А цікаво було б почути, що вона нині думає про Зеленського).

Наразі - все", - завершує журналіст.