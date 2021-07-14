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Кофе снижает риск заражения коронавирусом

  8   0 14.07.2021, 11:30 | Новости, Общество
Кофе снижает риск заражения коронавирусом

Исследование показало, что ежедневное употребление чашки кофе снижает вероятность заражения коронавирусом.

Помимо кофе, увеличение потребления овощей и сокращение потребления обработанного мяса также может помочь снизить риск коронавируса, уверены медики из США, пишет НВ.

Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, показало, что люди, которые потребляют одну или несколько чашек кофе в день, имеют почти на 10 процентов меньше шансов заразиться коронавирусом по сравнению с теми, кто вообще не употребляет кофе.

«Потребление кофе благоприятно коррелирует с воспалительными биомаркерами, такими как CRP, интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли I (TNF-I), которые также связаны с серьезностью и смертностью от COVID-19», - говорится в исследовании.

«Потребление кофе также было связано с более низким риском пневмонии у пожилых людей. В совокупности иммунопротекторный эффект кофе против COVID-19 правдоподобен и заслуживает дальнейшего изучения», - подчеркнули авторы работы.

Результат был объявлен после анализа записей 40 000 взрослых британцев в британском Биобанке. Ученые изучили связь между диетическими факторами, такими как ежедневное потребление кофе, жирной рыбы, обработанного мяса, зеленых овощей, свежих фруктов, красного мяса и заболеваемостью коронавирусом.

Также было замечено, что употребление меньшего количества обработанного мяса и большего количества овощей также может снизить вероятность заражения COVID-19. Ученые выяснили, что потребление не менее 0,67 порции овощей (кроме картофеля) может помочь снизить риск заражения.

«Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что факторы питания могут влиять на отдельные аспекты иммунной системы и, следовательно, на восприимчивость к COVID-19. Поощрение соблюдения определенных правил питания (например, увеличение потребления овощей и сокращение потребления обработанного мяса) может быть дополнительным инструментом к существующим рекомендациям по защите от COVID-19», - заявили исследователи.

«Хотя эти результаты требуют независимого подтверждения, соблюдение определенных правил питания может быть дополнительным инструментом к существующим рекомендациям по защите от COVID-19, чтобы ограничить распространение этого вируса», - добавили они.

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