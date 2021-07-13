Игорь Эйдман: Для Путина захват Украины – идея фикс. Он ради этого не остановится и перед большой войной

"Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Ну, история там на уровне учебника для младших школьников сталинских времён. Важнее современность. Он прямо пишет, что Украина - "наша историческая территория" и врагу мы её не отдадим. Для него захват Украины - идея фикс. Он ради этого не остановится и перед большой войной", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

"Все это напоминает такую историю. Живут два соседа - нормальный и дурак. Дурак, как напьется, пристает к соседу: "Почему ты меня не любишь, мы же братья практически. А то, что я у тебя огород отжал, так, ты не серчай, какие счёты между братьями". Умный сосед молчит, только на всякий случай калитку закрывает. Тогда алкаш начинает орать: "Ах ты, гад, от меня нос воротишь!". Потом хватает вилы и бросается с ними на соседа.

Но ничего у него не получится. Чем сильнее Путин будет пытаться принудить украинцев к насильственной любви, тем сильнее они будут ненавидеть его и Россию, которую он, к сожалению, представляет. Насильно мил не будешь", - завершает Эйдман.