Розвилка Санду: Між реалізованим шансом на прорив Саакашвілі й втраченим шансом Зеленського – Андрій Миселюк

"Молдова опинилася в тій точці розвитку, де в свій час була і Грузія, і Україна. Санду отримала шанс сформувати свій уряд, отримати свою більшість у парламенті і провести ті перетворення, які вона обіцяла, коли обиралася президентом", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Андрій Миселюк, інформує UAINFO.org.

"Що стосується результатів парламентських виборів в Молдові, то вперше за дуже багато часу дійсно буде переконлива більшість у президента. Там постійно була певна конфронтація між парламентом і президентом. Ми пам'ятаємо, що там постійно проходили вибори, були різні потрясіння. Зараз, звичайно, немає гарантій, але є шанс для того, щоб запустити дійсно радикальні перетворення.

Можна сказати, що зараз Молдова опинилася в тій точці розвитку, де в свій час була і Грузія, і Україна. Грузія - після перемоги Революції троянд, коли у президента Саакашвілі була своя більшість у парламенті. Вони запустили дійсно радикальні перетворення і дуже швидко змогли змінити ситуація на краще.

Теж саме було в Україні, коли переміг Зеленський і отримав свою більшість у ВР. Але таких кардинальних перетворень не зробив. Зараз будемо дивиться: чи Молдова повторить грузинський успіх, чи піде українським шляхом і загубить шанс на швидкі та успішні кардинальні реформи.

Чи вона піде своїм, молдовським, шляхом, як вона вже доводила неодноразово. Але зараз дійсно Санду отримала шанс сформувати свій уряд, свою більшість у парламенті і провести ті перетворення, які вона обіцяла, коли обиралася президентом", - завершує політолог.