ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії через Україну

Термін дії чинних санкцій спливав 31 липня 2021 року.

12 липня Рада ЄС одноголосно ухвалила рішення про продовження економічних санкцій стосовно Росії.

Як повідомляє Європейська правда,обмеження щодо конкретних галузей економіки РФ продовжені на шість місяців, до 31 січня 2022 року, інформує UAINFO.org.

Зазначається, що рішення щодо продовження санкцій ґрунтується на останній оцінці стану імплементації Мінських угод на саміті ЄС 24-25 червня 2021 року.

Рішення Ради ЄС пов'язане з невиконанням Росією Мінських домовленостей, що є ключовою умовою будь-якої суттєвої зміни в позиції Брюсселя.

При цьому лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських угод.