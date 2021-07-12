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Кубок в постели и катание на животе: сборная Италии бурно отпраздновала триумф на Евро-2020. ФОТО, ВИДЕО

  3   0 12.07.2021, 22:10 | Новости, Спорт
Кубок в постели и катание на животе: сборная Италии бурно отпраздновала триумф на Евро-2020. ФОТО, ВИДЕО

Сборная Италии продемонстрировала безудержные эмоции после того, как одолела английскую команду в финале европейского первенства и стала сильнейшей командой континента.

Об этом информирует UAINFO.org.

Шумное празднование всю ночь было гарантировано. Все началось с традиционного обливания шампанским в раздевалке и танцев в нижнем белье.

А легендарный экс-полузащитник сборной Италии и "Ромы" Даниэле Де Росси, который сейчас является помощником Роберто Манчини в тренерском штабе, не смог удержаться и решился в белой рубашке проехаться на животе по столу.

Такие песни были по дороге домой.

Автор забитого мяча Италии в финале Лео Бонуччи выставил в соцсеть фото с трофеем в постели.

"Не волнуйся, спи спокойно. Мы тебя защитим", - подписал кадр звездный защитник.

Также Бонуччи выпил колы вместе с пивом на пресс-конференции.

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