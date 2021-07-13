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Банковские ячейки должников будут вскрывать и пускать ценности с молотка

  48   0 13.07.2021, 07:01 | Новости, Общество
Банковские ячейки должников будут вскрывать и пускать ценности с молотка

Открывать будут только в присутствии должника, взыскателя, исполнителя и работников банка…

С 6 июля в Украине в полную силу заработал приказ Минюста, который дает возможность частным и госисполнителям автоматически блокировать банковские счета должникам. Списание средств происходит строго после соответствующего решения суда. Но дело может коснуться не только средств на карте, но и ценностей в банковских ячейках.

Об этом предупреждает UBR, информирует UAINFO.org.

В таком случае, если должнику заблокировали банковскую ячейку, для доступа к ней исполнителю нужно получить судебное решение. Просто так банк или исполнитель не имеет на это права. Доступ к ячейке блокируется, банк сообщает исполнителю, что она действительно есть, и уже после этого исполнитель должен обратиться в суд за разрешением на доступ.

Как пояснил в комментарии изданию адвокат, старший партнер АО «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец, в дальнейшем, если в ячейке у должника имеются определенные ценности, создается комиссия из представителей банка, исполнителя, непосредственно должника и взыскателя. И лишь в их присутствии банковская ячейка открывается.

«Если там находятся средства, их пересчитывают. 

И тогда исполнитель, уже своим постановлением, также накладывает на них арест. 

Если же активы неденежные, то они (если не хватает денег на погашение долга) арестовываются и выставляются на аукцион. 

Правда, перед этим для их оценки созовут экспертизу», – поясняет юрист.

Речь может идти о картинах, коллекциях монет, ювелирных изделиях и прочем.

Все такие активы перед торгами отдаются на ответственное хранение либо самому должнику, взыскателю или банку. Устанавливается оценка этих ценностей, после чего «пускается с молотка», добавил Кравец.

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