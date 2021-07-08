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Кочетков: Нынешнее рейтинговое великолепие власти предельно обманчиво, и способно рухнуть в считанные месяцы

  14   0 08.07.2021, 19:31 | Новости, Политика
Кочетков: Нынешнее рейтинговое великолепие власти предельно обманчиво, и способно рухнуть в считанные месяцы

"В чем специфика текущего момента? По всем социологиям Владимир Зеленский на третьем году правления остается лидером электоральных рейтингов, рейтинга доверия, в том числе. Соответственно, его партия «Слуга народа», которая и не партия вовсе, а партийная тень Зеленского, тоже пока в лидерах", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org  

"При этом, например, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют всего 16%, а вот не слышали о таком целых 28%. То есть, в политическом смысле премьера у нас нет. Как нет и правительства в целом - есть департамент ОП по добиванию национальной экономки.

Верховной Рады, по большому счету, тоже нет (хотя спикер ВР Дмитрий Разумков - есть). Потому что существует монобольшинство, жестко управляемое опять-таки из ОП.

Складывается впечатление, что властная конструкция монолитна, прочная и непоколебима. И можно вытворять что угодно. Но на самом деле все держится на одном гвозде - президенте Зеленском. Он все стащил под себя, всем рулит по собственному произволению, причем, если раньше артистические метания наблюдались только во внутренней политике, то теперь распространились и на внешнюю, достаточно вспомнить рискованный вираж с займом на «Большую стройку» у Китая, что Штаты ну точно не обрадует (ждем разоблачений от НАБУ!).

Соответственно, достаточно одного крупного, заметного провала по любому из направлений - и посыплется все. Чтобы ни случилось в стране или вокруг нее, виноват однозначно будет ВАЗ. Обострение на фронте как способ Кремля продавить «минск» - Зеленский. Срыв по выплатам бюджетникам и пенсионерам - Зеленский. Повышение цен на коммуналку из-за «Северного потока 2» - Зеленский. Разборки вокруг продажи какого-либо участка земли - тоже он. Не говоря уже о коррупции. Все, что плохо вокруг - персонально Зеленский (а вот если хорошо, то победителей не счесть).

Я к тому, что все это нынешнее рейтинговое великолепие власти - предельно обманчиво. И способно рухнуть в считанные месяцы. Уверен, что Владимиру Зеленскому доведется познакомиться и с обратной стороной властной медали - обвинениями в том, чего он не совершал, предательством, казалось бы, самых верных друзей, игнорированием со стороны вроде бы надежнейших партнеров и, как следствие, одиночеством на жестком и норовящем опрокинуться троне.

А первый звоночек - то, что рейтинг доверия у президента стал ниже рейтинга недоверия.

Середина президентской каденции ВАЗа наступает этой осенью. Это будет весьма показательный и многое определяющий период", - завершает Кочетков.

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