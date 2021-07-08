Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:09

Українцям обіцяють космічні ціни на житло: які квартири подорожчають найбільше

21:06

Світлана Фус: Кабачок – недооцінений багатьма овоч. Чим він корисний?

19:31

Кочетков: Нынешнее рейтинговое великолепие власти предельно обманчиво, и способно рухнуть в считанные месяцы

18:00

Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, – Time

16:24

Вратарю сборной Дании светили в лицо лазером во время пенальти. УЕФА открыл дело

15:21

Глава ВОЗ: Новые штаммы побеждают в гонке против вакцин

13:30

В Черное море направляется транспортно-десантный корабль США USNS Yuma

12:00

Небоженко: Бурная геополитика внутри маленького Офиса

10:30

Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

08:58

Сергей Фурса: Китайская ловушка для Украины

23:52

Когда Украину ждут новые локдауны?

23:01

Цена провала борьбы с пандемией: в России массово заканчиваются места на кладбищах

22:03

The Washington Post: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум

21:04

"Северный поток-2" может стать российской ловушкой для НАТО – Neue Zürcher Zeitung

20:15

Игорь Эйдман: "Страна лжецов" Родари – один в один портрет путинского режима

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Світлана Фус: Кабачок – недооцінений багатьма овоч. Чим він корисний?

  10   0 08.07.2021, 21:06 | Новости, Общество
Світлана Фус: Кабачок – недооцінений багатьма овоч. Чим він корисний?

"Кабачок - недооцінений багатьма овоч. Може здатися, що він не має значної поживної цінності. Так, він не рясніє величезною кількістю корисних вітамінів та мінералів, але його варто включати у свій раціон. За що ж цінувати цей овоч і що ми в ньому знайдемо?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

"Кабачок багатий каротиноїдами лютеїном і його ізомером зеаксантином (в 100 г - 35,4% від денної норми). Ці речовини здатні накопичуватися в тканинах ока і забезпечувати ефективний захист зору. Багато каротину в цукіні, різновиді кабачків, особливо в жовтих плодах. Є в ньому аскорбінова і фолієва кислоти - відповідно 17% і 4-5% від добової потреби.

М'якоть кабачка не містить крохмаль. У малих кількостях знаходиться сахароза в 100 г - 0,05 г, тому його вживання не викликає сплесків глюкози в крові. Він містить калій - 11% добової потреби в 100 г. Для нормальної роботи організму в його клітинах повинна бути достатня концентрація іонів калію, але вони у великій кількості виводяться з сечею. Тому їх запас необхідно постійно поповнювати. Калію досить багато не тільки в рослинній їжі, але і в інших продуктах харчування, тому при адекватному і збалансованому раціоні від його дефіциту люди страждають рідко. Набагато частіше проблеми виникають через дисбаланс іонів калію і натрію. Обидва ці іони вкрай важливі для регуляції водно-електролітної і кислотно-лужної рівноваги в організмі, а значить і для нашого здоров'я. У цієї пари різні та протилежні завдання - якщо натрій затримує воду, то калій виводить її. Тому нам так корисні овочі, які містять багато калію. І кабачки входять в цей список.

У кабачку є харчові волокна і вода, які необхідні для нормальної роботи кишечника. Це особливо важливо для людей, які мало рухаються, ведуть сидячий спосіб життя. Позитивно діє клітковина і на мікрофлору кишечника - збільшує кількість корисних бактерій і пригнічує ріст умовно патогенних. Крім того, клітковина зв'язує холестерин і жовчні кислоти в кишечнику і виводить їх з організму. Тим самим зменшуються ризики атеросклерозу і утворення каменів в жовчному міхурі. Цим корисні харчові волокна, яких в щоденному раціоні дорослої людини має бути не менше 25-30 г. Для тих, хто рахує калорії - в 100 г кабачків їх всього 24.

Купувати кабачки варто розміром поменше, краще їсти молоді плоди, а це 7 - 10 денна зав'язь. Тоді їх шкірка м'яка, м'якоть соковита і біла, а насіння ще не затверділо. Такі кабачки найсмачніші, мають більше корисних речовин. Харчова цінність перезрілого кабачка падає. Їх м'якоть стає твердою, втрачає соковитість, такі кабачки складно очищати.

Кабачки дешевий і легко доступний овоч. З них можна приготувати безліч страв і це буде не тільки корисно, але і смачно. Оскільки його м'якоть м'яка і ніжна, його можна включати в раціон дітей вже з 6 місяців. З цієї ж причини його активно повинні включати в своє харчування вагітні, люди похилого віку, люди, у яких є проблеми з кишечником.

До вживання цього овоча практично немає протипоказань. Необхідно стежити за своєю реакцією на цей продукт.

Найчастіше кабачки асоціюються з традиційною стравою - кабачкової ікрою. Насправді з них можна приготувати багато смачного. Мало хто знає, що вживають в їжу навіть квіти кабачків. Кабачки можна запікати з сиром, готувати на грилі і на пару, додавати в лечо, рататуй, запіканку. Вони відмінна основа супів і корисний гарнір до м'ясних страв. Їх також фарширують, готовлять овочеві спагеті, млинці. Перераховувати можна довго. Цей овоч прекрасно урізноманітнить ваш літній раціон", - завершує дієтолог.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (160)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]