"Северный поток-2" может стать российской ловушкой для НАТО – Neue Zürcher Zeitung

Среди военно-морских экспертов и в НАТО очень серьезно относятся к вопросу о том, будет ли Россия использовать «Северный поток-2» в военных целях. Только правительство Германии закрывает на это глаза.

Об этом пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Йоахим Краузе, директор Института политики безопасности при Кильском университете, информирует UAINFO.org.

Несмотря на разнообразную международную критику «Северного потока-2», правительство Германии продолжает поддерживать проект газопровода. Его стандартный аргумент заключается в том, что «Северный поток-2» — это чисто коммерческий проект, то есть он находится вне политики. Если бы газопровод имел какое-либо политическое значение, то оно заключалось бы в том, что он служил бы мостом к России.

Ключевой аргумент о том, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, ставится под сомнение анализом, проведенным тремя явно хорошо информированными украинскими авторами с опытом в военной сфере.

В статье, опубликованной в украинском журнале «Чорноморська безпека», авторы Михаил Гончар, Андрей Рыженко и Богдан Устименко из Центра глобалистики («Стратегия XXI») пишут, что, исходя из опыта реализации российских трубопроводных проектов в Черном море, следует предполагать, что Россия использует «Северный поток-2» для установки подводного оборудования для перехвата в военных целях. Эти и другие средства должны обеспечить возможность отслеживать все военные суда НАТО в Балтийском море и, в частности, обнаруживать подводные лодки. Это может подорвать все еще существующее превосходство НАТО в морской сфере, и особенно пострадают тихоходные немецкие подводные лодки.

Авторы указывают, что Россия активно использует подводное пространство в Черном море для акустической разведки, включая использование гражданских объектов на морском дне. Так, Россия якобы установила стационарную систему гидроакустического мониторинга в северо-западной части Черного моря и вдоль газопровода «Турецкий поток».

Авторы предполагают, что Россия также будет использовать в военных целях и «Северный поток-2». Технически это несложно. Для этой цели может быть использована система безопасности газопровода «Дельта-МГА», специально разработанная для «Газпрома».

У России есть необходимый опыт и технические возможности. Авторы имеют в виду пассивный гидроакустический комплекс МГК-608 «Север», который Россия использует уже много лет и продолжает развивать.

Расширение возможностей России по ведению неконвенциональной подводной войны направлено, в частности, на то, чтобы иметь возможность разорвать каналы связи (интернет-кабели, широкополосные кабели, телефонные соединения, силовые кабели, трубопроводы), которые являются центральными, если не сказать жизненно важными, для экономической жизни западного мира, связанной глобальной сетью.

Российская сторона, разумеется, отвергла публикацию как попытку саботажа «Северного потока-2». При этом среди военно-морских экспертов в Германии и НАТО к этому вопросу относятся очень серьезно. Там «Северный поток — 2» рассматривают как гигантскую цепь датчиков, которые могут быть использованы в военных целях и могут сыграть критическую роль в случае кризиса.

Однако правительство Германии пренебрегает этим аспектом, потому что такой скептицизм не вписывается в его политику. Там испытали бы облегчение, если бы «Северный поток-2» наконец-то был запущен — в надежде, что вместе с этим закончится и вся шумиха.

На самом деле сначала следует проверить, насколько обоснованы подозрения трех украинских экспертов, причем независимыми немецкими и западными специалистами. Слушания в немецком бундестаге также имели бы смысл. В противном случае, «Северный поток-2» может стать военной ловушкой…