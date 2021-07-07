Игорь Эйдман: "Страна лжецов" Родари – один в один портрет путинского режима

"Словарь Путинляндии. Как мы теперь знаем, любимая книга Путина - "Колобок", из неё он черпает государственную мудрость. Однако режим он свой построил по другой сказке - "Джельсамино в стране лжецов" Джани Родари", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.
"Словарь государственного языка страны лжецов Путинляндии:
Законно избранный президент - диктатор, незаконно удерживающий власть.
Государственные мужи - воры в законе.
Нарушители закона - те, кто требует его соблюдения.
Забота о благе народа - Ограбления народа.
Патриоты - коррупционеры.
Иноагенты - правозащитники.
Миролюбивая политика - разжигание войны.
Честные выборы - фальсификация и подлог.
Не успел съесть рафаэлку - отравили Новичком.
Аннексия чужой территории - возвращение в родную гавань.
Миротворческая операция - вооруженная агрессия.
Гуманитарный конвой - эшелон с оружием для террористов.
Ихтамнет - Они там есть.
Шампанское - газированная бормотуха.
Игристое вино - настоящее шампанское.
Пармезан - х*я на пальмовом масле.
Камамбер - другая х*я на пальмовом масле.
И смотрите не перепутайте!
"Страна лжецов" Родари - один в один портрет путинского режима", - завершает Эйдман.