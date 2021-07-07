Игорь Эйдман: "Страна лжецов" Родари – один в один портрет путинского режима

"Словарь Путинляндии. Как мы теперь знаем, любимая книга Путина - "Колобок", из неё он черпает государственную мудрость. Однако режим он свой построил по другой сказке - "Джельсамино в стране лжецов" Джани Родари", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

"Словарь государственного языка страны лжецов Путинляндии:

Законно избранный президент - диктатор, незаконно удерживающий власть.

Государственные мужи - воры в законе.

Нарушители закона - те, кто требует его соблюдения.

Забота о благе народа - Ограбления народа.

Патриоты - коррупционеры.

Иноагенты - правозащитники.

Миролюбивая политика - разжигание войны.

Честные выборы - фальсификация и подлог.

Не успел съесть рафаэлку - отравили Новичком.

Аннексия чужой территории - возвращение в родную гавань.

Миротворческая операция - вооруженная агрессия.

Гуманитарный конвой - эшелон с оружием для террористов.

Ихтамнет - Они там есть.

Шампанское - газированная бормотуха.

Игристое вино - настоящее шампанское.

Пармезан - х*я на пальмовом масле.

Камамбер - другая х*я на пальмовом масле.

И смотрите не перепутайте!

"Страна лжецов" Родари - один в один портрет путинского режима", - завершает Эйдман.