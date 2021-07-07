Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

Президент Владимир Зеленский трусливо отмахнулся от требования уволить замглавы ОП Олега Татарова, под которым подписались 25 тыс. украинцев.

Свою позицию он высказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ, сообщает UAINFO.org.

"Президент просто трусливо отмахнулся от мнения своих сограждан, не сказав вообще ни одного слова по сути - ведь к Татарову выдвинуты вполне справедливые претензии. Не записал "видосик", не вышел к людям, не выступил на пресс-конференции, не дал интервью - а просто бюрократическая отписка", - написал Бутусов.

Журналист считает, что президент увольнял "без всяких причин десятки чиновников". А уволить Татарова, которого Бутусов называет непосредственным организатором убийств на Майдане, взяточником и фигурантом уголовного дела - не хочет.

""Слуга народа" Зеленский стал "слугой" Татарова, "слугой" Слюсарева, "слугой" Вовка, "слугой" Тищенко, "слугой" Халимона, "слугой" Юрченко, "слугой" Ермака и других деятелей, которым закон не писан", - считает Бутусов.