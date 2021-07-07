До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані спеціальності в Україні. СПИСОК

Одна з найбільш високооплачуваних спеціальностей в Україні - програмісти, що працюють з платформою Ruby.

Українські фахівці, що працюють в області програмування можуть розраховувати те, що їх реальна зарплата буде істотно вище за середню зарплату по Україні.

Про це повідомляє портал work.ua, інформує UAINFO.org.

Одна з найбільш високооплачуваних спеціальностей в Україні - програмісти, що працюють з платформою, написаною мовою програмування Ruby.

Таким фахівцям пропонують зарплату в розмірі близько 80 тис. грн.

Найбільш оплачувані зарплати в Україні:

Ruby on Rails програміст - 77 тис. грн

Magento-програміст - 70 тис. грн

C ++ програміст - 62,5 тис. грн

Angular-Розробник - 60 тис. грн

Програміст Java - 60 тис. грн

Том лід - 56 тис. грн

Програміст django - 56 тис. грн

Середня зарплата в Україні

При цьому середня зарплата, яку роботодавці готові платити українцям становить 13,5 тис.грн.

Середня зарплата в Києві при цьому становить 16,5 тис.грн, а в невеликих обласних центрах сягає лише 11 тис. грн.

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні