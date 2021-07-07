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До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані спеціальності в Україні. СПИСОК

  242   0 07.07.2021, 09:00 | Новости, Экономика
До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані спеціальності в Україні. СПИСОК

Одна з найбільш високооплачуваних спеціальностей в Україні - програмісти, що працюють з платформою Ruby.

Українські фахівці, що працюють в області програмування можуть розраховувати те, що їх реальна зарплата буде істотно вище за середню зарплату по Україні.

Про це повідомляє портал work.ua, інформує UAINFO.org.

Одна з найбільш високооплачуваних спеціальностей в Україні - програмісти, що працюють з платформою, написаною мовою програмування Ruby.

Таким фахівцям пропонують зарплату в розмірі близько 80 тис. грн.

Найбільш оплачувані зарплати в Україні:

  • Ruby on Rails програміст - 77 тис. грн

  • Magento-програміст - 70 тис. грн

  • C ++ програміст - 62,5 тис. грн

  • Angular-Розробник - 60 тис. грн

  • Програміст Java - 60 тис. грн

  • Том лід - 56 тис. грн

  • Програміст django - 56 тис. грн

Середня зарплата в Україні

При цьому середня зарплата, яку роботодавці готові платити українцям становить 13,5 тис.грн.

Середня зарплата в Києві при цьому становить 16,5 тис.грн, а в невеликих обласних центрах сягає лише 11 тис. грн.

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні

  • Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

  • Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

  • Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

  • 20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

  • Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

  • Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

  • У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

  • Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

  • Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

  • 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

  • 28 жовтня 2020 року Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

  • За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

  • Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.

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