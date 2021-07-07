Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила запропоновану Україною резолюцію про Крим і ОРДЛО, делегація РФ залишила засідання

Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла термінову резолюцію, яка засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, її збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомив у Facebook глава делегації України, "слуга народу" Микита Потураєв, інформує UAINFO.org.

"Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська Асамблея ОБСЄ щойно прийняла термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує триваючу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море.

Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства.

Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну.

Попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти з складу ПА ОБСЄ, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність.

Тому ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціі у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенко проти власних громадян.

Тож російській і білоруській делагаціі довелося покинути засідання ПА ОБСЄ.

Новим президентом ПА ОБСЄ була обрана депутатка парламенту Швеції Маргарета Цедерфельд, яка є послідовним критиком російської неоімперськоі політики у країнах колишнього СРСР та агресії Росії проти Грузії і України", - написав Потураєв.