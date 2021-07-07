64% Две трети украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении – КМИС

64% опрошенных украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (в правильном — 20%).

Об этом свидетельствуют оглашенные результаты опроса, который с 22 по 29 июня 2021 года провел КМИС, информирует UAINFO.org.

Еще 16% затруднились или отказались ответить на этот вопрос.

По результатам опроса, украинцы скорее негативно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского.

В частности, 52,7% не одобряют деятельности Зеленского против 34,1% одобряющих (еще 13,2% не определились или отказались отвечать на вопросы).

При этом 71,7% опрошенных украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли, а 84,1% опрошенных — не поддерживают продажу земли иностранцам.

В случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос «Поддерживаете ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?» 65,2% респондентов проголосовали бы «за», а 21,8% проголосовали бы «нет».

Еще 6,5% не взяли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет

Отмечается, что 21% опрошенных не поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли еще 7,2% — не определились или отказались отвечать.

В случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос «Поддерживаете ли Вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?» 65,2% респондентов проголосовали бы «за», а 21,8% проголосовали бы «нет».

Еще 6,5% не взяли бы участия в голосовании, а 6,4% не определились или отказались отвечать. Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет.

Если бы выборы в Раду проходили в конце июня, то в парламент прошли бы 7 партий – «Слуга народа», «ОПЗЖ», ПЕС, «Батькивщина», «Сила и честь», Радикальная партия Ляшко и «Украинская стратегия Гройсмана».

Наибольшую поддержку получила бы партия «Слуга народа» (20,6% среди тех, кто определился с выбором). Второе место с примерно с одинаковой поддержкой (в пределах статистической погрешности) «делят» «ОПЗЖ» (16,9%), ПЕС (15%) и «Батькивщина» (14,7%)».

Партию «Сила и честь» поддерживают 7% избирателей, Радикальную партию Ляшко – 5,7% и «Украинскую стратегию Гройсмана» – 5,1%.

Другие партии не попали бы в парламент.

В частности, за «Партию Шария» готовы отдать голоса 3,7% среди тех, кто определился, за «Свободу» – 2,2%; за «Голос» – 1,9%.

С 22 по 29 июня 2021 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшета (CAPI).

Был опрошен 2031 респондент в возрасте от 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5 %.